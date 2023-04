MSZ Węgier: Wywieranie presji na parlament nie pomoże Szwecji w staraniach o przyjęcie do NATO

Péter Szijjártó zapowiedział, że harmonogram głosowania na Węgrzech w sprawie przyjęcia Szwecji do NATO zależy od rządzącego w kraju Fideszu.

Minister powiedział również, że rząd Węgier "nie ma żadnych warunków" dotyczących przystąpienia Szwecji do sojuszu wojskowego, dodając, że jest to decyzja, którą podejmą parlamentarzyści.

W środę węgierskie biuro prezydent Węgier Katalin Novák przekazało, że "powinniśmy odłożyć te kwestie na bok i powiedzieć, że w tej bardzo trudnej i wymagającej sytuacji mamy więcej powodów, by przyjąć w NATO Szwecję, niż by to odrzucić."

Chęć przystąpienia Szwecji do NATO została wstrzymana przez członków sojuszu - Turcję i Węgry. Finlandia oficjalnie stała się 31. członkiem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego we wtorek, wyznaczając poważną zmianę w krajobrazie bezpieczeństwa w północno-wschodniej Europie, która dodaje około 1300 kilometrów do granicy sojuszu z Rosją.