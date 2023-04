Materek: Rejestrujemy nową partię, która ma przystąpić do wyborów jesienią

- Nasz projekt polityczny zmierza od samego początku do usytuowania się w samym centrum sceny politycznej. Pomiędzy tzw. Zjednoczoną Prawicą i tzw. zjednoczoną opozycją. Dlatego, że oba organizmy polityczne, o których wspomniałem, mogą nie dojechać do wyborów. Zjednoczona Prawica jest teraz skonsolidowana, ponieważ wisi nad nią widmo przegranych wyborów. Widzimy jednak do czego doprowadziły rządy Zjednoczonej Prawicy, a szczególnie jej mikrokoalicjanta, Solidarnej Polski. A po stronie opozycyjnej wszyscy widzimy jak to wygląda - odparł polityk.

- To jest pierwszy tego typu start-up polityczny, który budowany jest przez lokalnych liderów. Mam na myśli wójtów, burmistrzów, radnych i prezydentów miast. Zgłaszają się do nas także społecznicy, przedsiębiorcy, naukowcy i wykładowcy akademiccy. To właśnie ci ludzie tworzą Ruch Marka Materka i partię polityczną, która obecnie jest w trakcie rejestracji. Chcemy pokazać, że można inaczej zarządzać państwem, w inny sposób, niż robiły to do tej pory pozostałe partie polityczne - dodał.

Zdaniem Materka, "im będzie bliżej do wyborów, tym trudniej będzie opozycji nabrać tonu, żeby w nich zwyciężyć".

- Mniejsze podmioty polityczne nie będą chciały wejść w układ, do którego próbuje się je zmusić siłą, na niepartnerskich zasadach - podkreślił lider Ruchu Marka Materka.