Zdaniem większości rozmówców "Rzeczpospolitej" - zarówno oficjalnie, jak i w kuluarach - dymisja, o której we wtorek jako pierwsza poinformowała Interia to rozwiązanie, które Nowogrodzka zastosowała tymczasowo i taktycznie. - W ten sposób PiS kupiło sobie czas. Minister Kowalczyk nie dopilnował tego, co naprawdę miała oznaczać pomoc Ukrainie, czyli pomoc Polski w tranzycie zboża. A to zboże trafiło na nasz rynek - mówiła w radiu RDC Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy.

PSL było inicjatorem wniosku o odwołanie ministra Kowalczyka. I ludowcy w kuluarach Sejmu przyznają, że presja ich partii była jedną z przyczyn odwołania ministra. - Dla PSL to dobra sytuacja. Udało się pokazać sprawczość - mówi nam jeden z rozmówców w Sejmie. Ale politycy PSL przyznają też, że dymisja nie rozwiązuje realnych problemów, które wiążą się z ukraińskim zbożem.

- Minimum na dwa miesiące zablokować wwóz tych produktów żywnościowych z Ukrainy. Tu nie ma zastanawiania się, czy UE pozwoli czy nie - postulował w Radiu Plus Marek Sawicki z PSL. A Michał Kołodziejczak z AgroUnii podkreślał po dymisji Kowalczyka, że problemy pozostają. - PiS przyznało się do błędów w polityce rolnej. Dymisja Kowalczyka nic nie zmienia. Kowalczyk po prostu uciekł i zostawił całe środowisko z potężnymi problemami - stwierdził w środę Kołodziejczak.

Kowalczyk w ostatnich tygodniach był też pod ostrzałem ze strony PO. Lider PO stawiał też pytania o to, kto na całej sprawie naprawdę zarobił. - Pytamy, kto podjął decyzję, że to zboże zostało w Polsce? Kto na tym zarobił? Ile jest tego zboża? - powiedział Tusk w Chełmie. - Nie można dostać żadnej precyzyjnej odpowiedzi, chociaż jak wiemy, cała ta przestrzeń jest pod kontrolą państwa - granica, PKP, Elewarr, czyli elewatory, to wszystko jest pod pełną kontrolą państwa - dodawał.

