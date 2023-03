Jesienią 2023 roku kończy się kadencja obecnego Sejmu. Wybory parlamentarne, zgodnie z konstytucją, będą musiały odbyć się (jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu) 15 października, 22 października, 28 października lub 5 listopada.

Reklama

Z sondaży publikowanych w ostatnim czasie wynika, że wybory te wygra PiS. Najprawdopodobniej PiS nie uzyska jednak większości bezwzględnej, pozwalającej mu stworzyć samodzielnie rząd. Wiele sondaży wskazuje, że większość po wyborach może zapewnić PiS-owi koalicja z Konfederacją. Są również badania wskazujące, że większość mogą uzyskać łącznie Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL-Koalicja Polska i Nowa Lewica deklarujące, że są gotowe utworzyć po wyborach koalicję.

Czytaj więcej Kraj Sondaż niezgody opozycji, kto się boi Konfederacji, a rolnicy kontra PiS. Sondaż obywatelski dzieli zamiast łączyć opozycję. Rośnie poparcie dla Konfederacji. PiS ma kłopoty z rolnikami. Widmo wstrzymania wszystkich funduszy europejskich. Za kulisy polityki zaglądają Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko w nowym odcinku podcastu „Polityczne Michałki”.

Na razie nie jest przesądzone w jakiej formule pójdzie do wyborów opozycja. Koalicja Obywatelska opowiada się za startem czterech partii opozycyjnych z jednej listy, rozwiązanie to popiera wielu działaczy Nowej Lewicy, ale idei jednej listy sprzeciwiają się Polska 2050 i Koalicja Polska, które proponują stworzenie dwóch list i obecnie zacieśniają współpracę ze sobą co może zakończyć się startem ze wspólnej listy.

PiS wystartuje w wyborach prawdopodobnie po raz kolejny w formule Zjednoczonej Prawicy - co oznacza, że z list PiS wystartowaliby politycy Solidarnej Polski i Partii Republikańskiej.

Reklama

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - PiS utrzyma władzę po wyborach parlamentarnych.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 44,6 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 42,6 proc. ankietowanych.

12,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Wybory parlamentarne będą musiały odbyć się (jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu) 15 października, 22 października, 28 października lub 5 listopada

Reklama

- Co drugi respondent w wieku między 35 a 49 lat oraz taki sam odsetek osób z miast o wielkości do 20 tys. mieszkańców uważa, że PiS utrzyma władzę po tegorocznych wyborach parlamentarnych. Ponad połowa badanych (53%) z dochodem w przedziale między 4001 a 5000 zł netto oraz nieco mniejsza część (51%) respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym jest zdania, że w wyniku wyborów parlamentarnych w 2023 roku PiS nie straci władzy - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.