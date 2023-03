Bloomberg podkreśla, że Komisja Europejska z przyjęcia przez Polskę przepisów gwarantujących sądownictwu niezależność uczyniła warunek wypłaty ponad 35 miliardów euro pomocy postpandemicznej, które pochodzą z oddzielnej puli.

KE jednak wiąże ją także z tzw. funduszami spójności, które są określone w budżecie UE na lata 2021-2027.

Jeśli więc Polska wymaganych przez Unię przepisów, cofających przeforsowane przez rząd PiS upolitycznienie sądów, nie wprowadzi, może stracić znacznie większe środki finansowe.



Polski parlament przyjął w zeszłym miesiącu ustawę, która wycofuje kluczowe kontrowersyjne dla UE elementy zmian w sądownictwie, co jest krokiem do kompromisu w sporze o praworządność w celu uzyskania dostępu do funduszy UE. Po negocjacjach z komisją, ustawa skutecznie zniwelowałaby system dyscyplinarki dla sędziów, którzy zostali poddani specjalnej kontroli przez Brukselę.

Prezydent Andrzej Duda, którego podpis jest wymagany do sfinalizowania zmian, pogrążył jednak ten proces w chaosie, kierując ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.. "Konsekwencje niepowodzenia w przeprowadzeniu zmian mogą być teraz bardziej ponure" - ostrzega Bloomberg.

Władza wykonawcza UE uzależniła dostęp do funduszy spójności od spełnienia tzw. warunków podstawowych zgodnych z Kartą praw podstawowych UE.

W październiku komisja stwierdziła, że dostęp Polski do funduszy spójności jest zagrożony z powodu nieprzestrzegania demokratycznych standardów UE. Powiązanie większej puli funduszy z nowelizacją przepisów przeforsowanych w zeszłym miesiącu określa bardziej konkretny warunek.

Premier Mateusz Morawiecki w zeszłym miesiącu okrzyknął pomoc budżetową UE „wielkim sukcesem” swojego rządu i określił finansowanie spójności jako klucz do wzrostu gospodarczego Polski. Fundusze spójności są pobierane z budżetu UE i mają na celu wzmocnienie państw członkowskich, których gospodarki stanowią 90 proc. średniej unijnej lub mniej.

Elisa Ferreira, szefowa UE ds. spójności i reform, powiedziała we wtorek, że Polska nie spełniła wszystkich warunków płatności, z których część dotyczyła „aspektów prawnych”. Środki nie zostały utracone, ale pozostają wstrzymane do czasu spełnienia warunków.

- Czekamy na wewnętrzną ewolucję w Polsce, aby Polska uznała, że ta zgodność jest już gwarantowana” – powiedziała dziennikarzom Ferreira.



Ustawa pozostaje w zawieszeniu. Mimo obietnic Julii Przyłębskiej pilnego przystąpienia do prac, Trybunał Konstytucyjny nie zajął się jeszcze rozpatrywaniem zgodności ustawy z Konstytucją, a to przez wewnętrzne spory. Niektórzy sędziowie, którzy kwestionują legitymację Przyłębskiej jako szefowej TK zagrozili, że nie będą orzekać, co może uniemożliwić kworum i wstrzymać jakąkolwiek decyzję.