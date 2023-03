Sondaż z USA: Spada poziom poparcia dla Bidena

Aprobata dla prezydenta Joe Bidena spadła w ciągu miesiąca o siedem punktów procentowych - wynika z sondażu The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Obecnie z prezydentury Bidena zadowolonych jest 38 proc. Amerykanów (w lutym, w tym samym sondażu, odsetek ten wynosił 45 proc.).