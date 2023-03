Nowy etap kampanii PiS to spotkania „programowe” i rozmowy z Polakami o tym, co powinno zostać zrealizowane w kolejnej kadencji. Tak przynajmniej kluczowi politycy PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński, zapowiedzieli kolejną fazę kampanii pod hasłem „Przyszłość to Polska”. Sam Kaczyński w ubiegły weekend nie uczestniczył w spotkaniu „w terenie”, a główne przemówienie wygłosił w Jaśle premier Mateusz Morawiecki. Jak wynika z naszych informacji, być może jeszcze w tym miesiącu Kaczyński wróci do spotkań z wyborcami, ale wszystko zależy od przebiegu rekonwalescencji. Niewykluczone, że stanie się to dopiero w kwietniu, po Wielkanocy.

Reklama

Ale sztabowcy PiS uznali, że nie można zwlekać ze startem kolejnego etapu objazdu kraju. W tle działania rywali. Cotygodniowe spotkania na dużą skalę w kolejnych województwach, z wieloma wystąpieniami lidera PO Donalda Tuska, organizuje Platforma. Politycy odwiedzili już województwo łódzkie i Wielkopolskę, w kolejnych tygodniach m.in. kujawsko-pomorskie i śląskie. PO w każdym tygodniu prezentuje też nowe rozwiązania programowe (mieszkania, w ubiegłym tygodniu wsparcie dla przedsiębiorców). Lewica, PSL oraz Polska 2050 również prowadzą intensywne cykle spotkań w terenie, głównie wobec obywatelskich projektów ustaw.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział już, że przed wakacjami odbędzie się konwencja programowa, na której PiS przedstawi nowe propozycje na potencjalną trzecią kadencję. Prace nad programem trwają od wielu miesięcy. „Rzeczpospolita” już w ubiegłym roku jako pierwsza informowała, że zostanie on zaprezentowany jeszcze przed wakacjami w 2023 roku. Rozmowy „w terenie” mają poza aspektem wizerunkowym uzupełnić tworzący się program, PiS – co podkreślają nasi rozmówcy – w ten sposób na ogromną skalę bada nastroje wśród wyborców, przede wszystkim we własnym elektoracie, i prowadzi swoiste „badanie fokusowe” na tysiącach spotkań w całym kraju.

Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, są ostrożni, ale zauważają, że partia rządząca ma powody do optymizmu na starcie wiosennego sezonu politycznego. Po pierwsze, bilans zimy nie wypadł tak niekorzystnie, jak to sami politycy PiS przewidywali – czy raczej obawiali się – jeszcze w ubiegłym roku. Zwłaszcza na tle zaopatrzenia w surowce energetyczne, przede wszystkim węgiel. Po drugie, PiS uznaje, że takie tematy, jak dyskusja wokół raportu C40 Cities (przetworzona przez PiS na hasło „Trzaskowski zabroni jedzenia mięsa”) czy najnowsza debata wokół św. Jana Pawła II (przetworzona z kolei na hasło obrony tradycji i wartości), są tematami umożliwiającymi znaczną mobilizację własnego elektoratu. To było widać w weekendowych wystąpieniach polityków PiS, zwłaszcza premiera Morawieckiego, który w Jaśle wielokrotnie wspominał i uderzał w lidera PO Donalda Tuska, również na tle polityki międzynarodowej i relacji z Niemcami, w kontekście wojny w Ukrainie i nie tylko.

Reklama

– Tak ostra retoryka jest konieczna na tym etapie kampanii, by zarysować wyraźne osie podziału, o których będziemy mówić aż do października tego roku – mówi nasz informator.

Kampania przyspiesza na wielu polach. Jak wynika z naszych informacji, w poniedziałek Jan Strzeżek, wcześniej rzecznik koła Porozumienia w Sejmie, zaprezentuje swój nowy projekt polityczny, który ma być kierowany do młodych ludzi i budowany przez młodych ludzi w kampanii wyborczej.