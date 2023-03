Postępowanie ruszyło po publikacjach medialnych, oraz na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jakie złożył ustępujący dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr Paweł Kuch.

- Śledztwo zostało wszczęte w dniu 20 lutego, jest prowadzone w sprawie nieprawidłowości przy przeprowadzeniu konkursu na innowacje cyfrowe, w którym dwie firmy uzyskały dotację w łącznej kwocie blisko 178 milionów złotych - informował pod koniec lutego "Rzeczpospolitą" prok. Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Z dokumentów, do których dotarł Onet.pl, wynika, że Jacek Żalek był przesłuchiwany w tej sprawie trzy razy, ostatni raz w tym tygodniu. Wiceminister zeznał, że dostępne są stenogramy z rozmów kierownictwa NCBR.

- Powiem tylko, że on (Krzysztof Bednarek, były szef spółki NCBR Investment Fund - red.) wielokrotnie obiecywał mi udostępnienie tych nagrań, ale nigdy tego nie zrobił. On kiedyś powiedział, że to czy on mi je udostępni zależy od zgody Hanki (Hanna Strykowska, była wicedyrektor NCBR - red.) […] że jemu zależy na tym, żeby Hanka Strykowska nie została skrzywdzona - zapisano w zeznaniach.

"Z tych stenogramów wynika, że panowie prowadzili rozmowę o tym, jak doprowadzić do wyboru Pawła Kucha na dyrektora NCBR. Jak pozbyć się wicedyrektor NCBR Hanny Strykowskiej. Jak zabezpieczyć finansowanie po ewentualnych przegranych wyborach parlamentarnych Partii Republikańskiej. Generalnie tu jest wskazany cały kontekst operacyjny służący osiągnięciu tych celów" - cytuje Onet.pl.

Żalek mówił również o akcji "czarny węgiel", która miała polegać na dogadywaniu się z osobami zatrudnionymi w spółkach Skarbu Państwa, które mogą zachować stanowiska po ewentualnej zmianie władzy. Współpraca z nimi miała zapewnić środki dla Partii Republikańskiej.

Wiceminister zeznał również, że uczestnicy rozmów dyskutowali także na temat ""priorytetowych projektach do realizacji, które są nazywane 'projektami sponsora'", nazywając tak Adama Bielana.

"To co jest istotne, to to, że ze stenogramów wynika budowanie struktury organizacyjnej poza formalną, statutową strukturą NCBR, która faktycznie zarządzałaby NCBR. Miały być dwa kręgi wtajemniczenia: zarząd mały i zarząd duży. W zarządzie dużym mieli być ludzie od Adama Bielana – do których Kuchowie nie mieli zaufania i z którymi konkurowali oni o wpływy w NCBR, a mały zarząd to mieli być ludzie tylko związani z braćmi Kuch. Mały zarząd miał być najważniejszy. Tam miały zapadać najważniejsze decyzje" - zeznał Żalek.

"Jako osoba w centrum uwagi medialnej zostałem zaproszony do złożenia zeznań w prokuraturze, na zaproszenie odpowiedziałem niezwłocznie. Zeznania składałem kilkukrotnie, dzieląc się w pełni posiadaną przeze mnie wiedzą i materiałami" - przekazał Onetowi Jacek Żalek.