- Niszczy się Jana Pawła II, człowieka o niezwykłej prawości osobistej. (...) Jego – obrońcę małżeństwa i rodziny – wini się za to, że tolerował odrażające zło, jakie przeniknęło do życia Kościoła. Wiemy dokładnie, że jest to zło, które w dużo większym stopniu stało się swoistą ideologią w innych środowiskach - powiedział w bazylice Trójcy Świętej w Krakowie arcybiskup Marek Jędraszewski.