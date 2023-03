Szef MON zorganizował konferencję prasową przed wylotem do Sztokholmu na nieformalne posiedzenie ministrów obrony państw UE. Wicepremier. Mariusz Błaszczak w planach ma spotkanie z niemieckim ministrem obrony Borisem Pistoriusem.

Reklama

- Podstawowa sprawa, o której będziemy rozmawiać, to jest mała dostępność części zamiennych do czołgów Leopard. Oczekuję od ministra Pistoriusa tego, że wpłynie na przemysł niemiecki, tak żeby części zamienne do leopardów były dostarczane - powiedział szef MON.

Błaszczak zadeklarował, że Polska jest gotowa uruchomić bazę serwisową, gdzie będą remontowane i serwisowane czołgi dla ukraińskiej armii. - Ten hub chcemy uruchomić w zakładach Bumar-Łabędy. Wskazał jednocześnie, że wszyscy sojusznicy stoją przed zasadniczym problemem jest brak dostępności części zamiennych.

Czytaj więcej Biznes Niemcy zbudują fabrykę czołgów na Ukrainie? Negocjacje trwają Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall prowadzi negocjacje w sprawie budowy fabryki czołgów na Ukrainie, poinformował dziennik „Rheinische Post”, powołując się na wywiad z prezesem koncernu Arminem Pappergerem.

- Ten problem mogą rozwiązać wyłącznie Niemcy, wyłącznie niemiecki przemysł obronny. Więc liczę na to, że dojdzie do przełomu, że pokonamy wspólnie ten impas - powiedział.

Reklama

– Polski przemysł zbrojeniowy jest gotowy również do tego, żeby produkować takie części, ale oczywiście całą dokumentację ma Rheinmetall – dodał minister.

Błaszczak poinformował również, że w tym tygodniu na Ukrainę trafią kolejne polskie leopardy. Przekazanych będzie 10 sztuk, które dołączą do czterech czołgów wysłanych w lutym.