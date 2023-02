Saakaszwili został zatrzymany w Gruzji 1 października 2021 roku, gdy wrócił do kraju po ośmioletniej nieobecności. Przemycił go kierowca TIR-a płynącego promem z ukraińskiej Odessy do Poti. Były prezydent został złapany i natychmiast wsadzony do więzienia. Wcześniej skazano go zaocznie w dwóch procesach łącznie na sześć lat więzienia.

1 lutego podczas konferencji prasowej z prezydentem Austrii Alexandrem van der Bellenem w Kijowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pokazał zdjęcia Saakaszwilego i wyraził przekonanie, że władze gruzińskie dopuszczają się tortur.

W lutym sąd w Tbilisi nie przychylił się do wniosku o odroczenie wyroku lub zwolnienie ze względów zdrowotnych Saakaszwilego. Następnie prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili wydała oświadczenie, w którym stwierdził, że decyzja sądu w sprawie byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego dyskredytuje kraj, oddziela Gruzję od jej sojuszników i utrudnia spełnienie warunków dotyczących wstąpienia do Unii Europejskiej.

W poniedziałek przedstawiciele Unii Unii Europejskiej w Tbilisi mają złożyć do gruzińskich władz oficjalny protest w sprawie byłego prezydenta. Będzie on zawierał wezwanie do przerwania jego kary na leczenie w Polsce - informuje RMF FM.

Protest miał być już przekazany w połowie lutego, ale oświadczenie zablokowali Węgrzy.