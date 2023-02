Czytaj więcej Polityka Relacja na żywo: Prezydent USA Joe Biden z wizytą w Polsce - dzień drugi Joe Biden przybył do Polski z Ukrainy w poniedziałek wieczorem. We wtorek spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, prowadzono rozmowy międzypaństwowe. Po południu prezydent USA wygłosił przemówienie w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Oto najważniejsze wydarzenia drugiego dnia wizyty Joe Bidena w Polsce.

Prezydent podkreślił, że jest wdzięczny liderowi największego mocarstwa na świecie, że na swoje wystąpienie zdecydował się wygłosić w Polsce. - I zapewnić, że tak jak Ameryka jest ważna dla Polski, tak Polska jest ważna dla Ameryki - mówił Andrzej Duda.



Duda przyznał, że dla niego najwyraźniej wybrzmiały słowa prezydenta o zasługach Polski w pomocy dla Ukrainy i milionów jej obywateli, a także zapewnienie o tym, że NATO będzie bronić każdej piędzi ziemi krajów należących do sojuszu.

Prezydent powiedział, że przed wyjazdem Joe Biden przekazał mu kilka sugestii co do dalszych działań, a były to sugestie niezwykle doświadczonego polityka - zauważył prezydent.

Duda oświadczył, że w rozmowach z prezydentem USA zasugerował zwiększenie sił USA stacjonujących w Polsce oraz przemieszczenie magazynów broni w strategiczne miejsca i zapewnił, że ta propozycja została z "uwagą wysłuchana".



- Stany Zjednoczone gwarantują nam bezpieczeństwo. Najlepszym dowodem na to jest sytuacja sprzed roku, gdy 5 tysięcy żołnierzy armii amerykańskiej zostało przemieszczonych do Polski - mówił Duda,

Prezydent dodał, że konieczne jest opracowanie takich procedur, aby wojska, które musiałyby interweniowac w Polsce, zjawiałyby się tu jak najszybciej.

Za duży akt odwagi uznał polski prezydent podróż Joe Bidena na Ukrainę. Przyznał, że wiedział o planowanej podróży, ale nie przypuszczał, że prezydent USA zdecyduje się na podróż do samego Kijowa.