Beata Szydło w latach 2005-2019 r. zasiadała w Sejmie, od 2019 r. sprawuje mandat w Parlamencie Europejskim. W czwartek była premier została w Radiu Plus zapytana, czy jesienią, w czasie wyborów parlamentarnych, będzie chciała wrócić do krajowej polityki. - Na pewno wszyscy członkowie Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy politycy, będziemy bardzo mocno zaangażowani w kampanię wyborczą i zrobimy wszystko, żeby wygrać - odparła.

- Dla mnie to jest cel podstawowy, żeby moje ugrupowanie polityczne zwyciężyło w tych wyborach - dodała. Beata Szydło zaznaczyła, że pełni mandat europosła. - Uważam, że w Parlamencie Europejskim naprawdę w ostatnim czasie bardzo dużo ważnych spraw się dzieje, które są dla Polski istotne, więc w tej chwili koncentruję się na tej pracy - oświadczyła.

Beata Szydło mówiła, że kształt list nie został jeszcze ustalony, a decyzje "będą zapadały przede wszystkim w kierownictwie partii". Zapytana, czy wystartuje w wyborach do parlamentu, jeśli taka będzie decyzja władz partii, była premier odparła: - Te decyzje jeszcze przed nami, natomiast na pewno jestem gotowa i będę to robić z całym zaangażowaniem, wspierać Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych.

"Pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność, a przede wszystkim słuchanie obywateli, to są zasady, którymi będziemy się kierować. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą" - takie słowa wypowiedziała Beata Szydło w swoim exposé w 2015 r. W czwartek została zapytana, czy po ośmiu latach rządów PiS może "z czystym sumieniem" powiedzieć, że słowa "praca, pokora, umiar" określają rządy Prawa i Sprawiedliwości.

- Dla mnie cały czas ta dewiza jest ważna i cały czas określa moje zaangażowanie w polityce. Uważam, że powinno być to motto dla wszystkich polityków, nie tylko z PiS, ale dla każdej ekipy rządzącej - odparła Beata Szydło.

- Ja powiem w ten sposób: oczywiście popełniliśmy wiele błędów i zapewne jeszcze będziemy popełniać, bo takie jest życie i taka jest dynamika polityki. Tyle tylko, że my potrafimy przeprosić, zmienić decyzję, wycofać się ze złych decyzji i szukać nowych rozwiązań - oświadczyła. - Należy zweryfikować zawsze te działania, które są po prostu złe, czy które są błędne, i idziemy do przodu - dodała.

Szydło: Sprawa NCBR jest bulwersująca

Poprzedniczka Mateusza Morawieckiego na stanowisku premiera usłyszała uwagę, że niedawna sprawa z NCBR czy szeroko opisywana kwestia dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki pokazują, że "trudno mówić o pokorze i umiarze".

- Sprawa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest niezwykle bulwersująca, ale wnioski zostały wyciągnięte i osoby odpowiedzialne za to poniosły konsekwencje i dobrze, i tak powinno być. W polityce, tak jak w życiu błędów się nie uniknie, ale potrzebna jest zdecydowana, szybka reakcja i wtedy, kiedy te błędy są popełniane trzeba je po prostu naprawiać - powiedziała Beata Szydło.

Była premier oceniła, że jeśli chodzi o krytykowany przez opozycję konkurs MEiN "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania", to minister edukacji Przemysław Czarnek "wyjaśnił, wszystko pokazał". - Wszystko się zgadza, nie ma tutaj złamania prawa - dodała.

Była premier "dostrzega błędy"

Pytana, czy jej zdaniem ostatnio "nie brakuje poczucia przyzwoitości", Beata Szydło powiedziała: - Ja mam wrażenie, że nie brakuje, ale dostrzegam również i błędy, i zachowania, które są według mnie niepotrzebne.

- Ale to nie znaczy, że PiS jest ugrupowaniem, które popełnia nadmiar błędów czy postępuje niezgodnie z zasadami, o których wspomniałam - oceniła w Radiu Plus europosłanka PiS.

- Będę do znudzenia powtarzać: praca, pokora, umiar i będę to też powtarzać moim kolegom, robię to cały czas na spotkaniach - oświadczyła.