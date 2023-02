- Dzisiaj fajne, radosne święto - Walentynki (...) Rozdajemy lizaki, rozdajemy krówki, ale przy okazji Walentynek chcemy też powiedzieć o jednym, bardzo ważnym problemie, z którym borykają się głównie młodzi obywatele naszego kraju. To jest brak dostępności do własnego mieszkania. To jest ta zmora, która trapi Polskę od kilkudziesięciu lat, z którą żaden rząd nie był w stanie sobie poradzić - mówił na konferencji prasowej w Łodzi Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Zwrócił uwagę, że młodzi ludzie często mieszkają z rodzicami, a w Polsce brakuje dwóch milionów mieszkań. - Wynajem mieszkania to dobro luksusowe. W tych czasach (potrzebne są - red.) zarobki na poziomie 10-15 tys. zł, żeby w ogóle myśleć o jakimkolwiek kredycie na jakiekolwiek mieszkanie - wyliczał.

- Jako Lewica zawsze uważaliśmy, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Mówiliśmy to w naszym programie wyborczym w roku 2019 i powtarzamy dzisiaj. Mamy pomysł, jak rozwiązać problem mieszkaniowy w Polsce. Mamy konkretne rozwiązanie - chcemy budować tanie mieszkania na wynajem, chcemy, aby z budżetu państwa, co roku, przeznaczać około 1 proc. Produktu Krajowego Brutto, to jest około 20 miliardów złotych na budownictwo komunalne, na budownictwo mieszkaniowe tanich mieszkań na wynajem - tłumaczył łódzki poseł.

Konferencja Lewicy w Łodzi Foto: mat.pras.

Trela zadeklarował, że w realizacji tego programu potrzebna będzie współpraca z samorządami. - Wiemy, co zrobił PiS, wiemy, że ten program „Mieszkanie plus” zamienił się w „Wille plus“, tak naprawdę tylko dla swoich. Wiemy, że chcieli budować miliony mieszkań, a tak naprawdę wybudowali i oddali 19 tys. mieszkań przez osiem lat. To jest totalny blamaż i totalne fiasko - punktował.

- Lewica ma rozwiązanie, Mieszkanie Dla Zakochanych, w Walentynki pokazujemy, że można to zrobić, a w budżecie państwa, który po stronie wydatkowej ma ponad 600 mld zł, wydatki pozabudżetowe to 400 mld zł, czyli (razem - red.) ponad jeden bilion złotych, znaleźć 20 miliardów złotych rocznie na mieszkanie dla ludzi, którzy chcą założyć rodzinę, chcą pracować dla Polski, chcą pracować w Polsce.

Trela zapowiedział, że „jeżeli po wyborach Lewica będzie współodpowiedzialna za Polskę i będzie tworzyła przyszły nowy rząd, to będzie jeden z najważniejszych filarów polityki lewicowej”.

Na konferencji prasowej w Warszawie Treli wtórował Adrian Zandberg. - Lewica w przeciwieństwie do innych opcji politycznych rozumie, że dosypywanie pieniędzy do kredytów, to nie jest sposób na to, aby na rynku mieszkaniowym coś się realnie zmieniło - zauważył. - Chcemy, żeby państwo w każdym roku wydawało 1 proc. PKB na budowę mieszkań na wynajem. Te pieniądze wędrowałyby w dół, do samorządów, które miałyby obowiązek budować mieszkania z regulowanym czynszem – tłumaczył, podkreślając, że podobne programy z powodzeniem działają w krajach zachodnich.

- W tym modelu 300 tys. młodych rodzin, które będą miały dach nad głową z tanim regulowanym czynszem w normalnych, przytulnych warunkach, sensownie rozplanowane w osiedlach mieszkaniowych, z dostępem do infrastruktury. Takich, na których chce się żyć, a nie przeżywa się kolejne lata w stresie. Czy za miesiąc właściciel mieszkania nie powie do widzenia – podsumował współprzewodniczący partii Razem.