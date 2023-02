- Myślę, że padną jednoznaczne deklaracje wspierania Ukrainy do samego końca, aż do zwycięstwa, i deklaracje podtrzymujące proces wzmacniania wschodniej flanki NATO - powiedział w Programie 1 Polskiego Radia wiceminister kultury i poseł PiS Jarosław Sellin. - Wschodnią flankę NATO trzeba wzmacniać i Joe Biden, jako przywódca najpotężniejszego państwa w NATO, jest postacią kluczową w tym procesie - dodał.

Zapytany wizytę Joe Bidena w Polsce, polityk zwrócił uwagę, że zdaniem analityków wizyt prezydentów USA, "taka sytuacja bardzo rzadko się zdarza”. - Nikt sobie nie przypomina w ostatnich latach sytuacji, by do konkretnego kraju prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdżał dwa razy przed upływem roku. Tak się zdarza w przypadku Polski. To symboliczne pokazanie, że Polska stała się kluczowym krajem z punktu widzenia geopolitycznego, zwłaszcza interesów szeroko rozumianego Zachodu - podkreślił.

Czytaj więcej Polityka Sellin: KE zauważyła, że Polska stała się hubem bezpieczeństwa dla Europy Środkowej Jak powiedział w Programie 3 Polskiego Radia wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, istotne jest, aby „doprowadzić do tego, żeby środki należne Polsce w końcu do nas dotarły”. - Tylko polityka, a nie prawo, zatrzymywały nam fundusze z KPO - zaznaczył.

Jak powiedział Sellin, „w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej Polska okazała się krajem kluczowym, i ze względu na swoje położenie terytorialne, i ze względu na determinację państwa polskiego, rządzących Polską, w rozstrzygnięciu tego konfliktu na korzyść Ukrainy i na niekorzyść Rosji”. - To jest w interesie całego Zachodu, nie zawsze wszyscy na Zachodzie to rozumieją, ale Amerykanie akurat to rozumieją - zaznaczył. - Z perspektywy amerykańskiej Polska, obok Wielkiej Brytanii, stała się kluczowym partnerem politycznym i militarnym Stanów Zjednoczonych w Europie - dodał Jarosław Sellin.