Chiński balon szpiegowski został po raz pierwszy zauważony nad Alaską 28 stycznia. Następnie przez kilka dni znajdował się w przestrzeni powietrznej USA i ostatecznie został zestrzelony - na polecenie Joe Bidena - 4 lutego, u wybrzeży Karoliny Południowej.

Reklama

Niektórzy politycy Partii Republikańskiej i Partii Demokratycznej krytykowali prezydenta USA za to, że ten nie zdecydował się na wcześniejsze strącenie balonu szpiegowskiego przez Siły Powietrzne USA.

Czytaj więcej Dyplomacja USA poinformowały 40 ambasad o ustaleniach ws. chińskiego balonu szpiegowskiego 150 dyplomatów z 40 ambasad zostało w poniedziałek poinformowanych przez zastępczynię sekretarza stanu, Wendy Sherman, o ustaleniach dotyczących chińskiego balonu szpiegowskiego, który wszedł w amerykańską przestrzeń powietrzną pod koniec stycznia.

Chiny utrzymywały, że zestrzelony balon nie był urządzeniem szpiegowskim lecz balonem meteorologicznym, który "zboczył z kursu". Pekin potępił zestrzelenie balonu przez USA.

Incydent doprowadził do odwołania zaplanowanej wcześniej wizyty sekretarza stanu USA, Antony'ego Blinkena, w Pekinie.

Reklama

To nasza przestrzeń powietrzna. A gdy coś wleci w naszą przestrzeń powietrzną, możemy z tym zrobić co chcemy Joe Biden, prezydent USA

W rozmowie z "Noticias Telemundo" Biden mówił, że nie uważa, aby balon stanowił "poważne naruszenie bezpieczeństwa" Stanów Zjednoczonych.



- To nie było poważne naruszenie. To było naruszenie prawa międzynarodowego. To nasza przestrzeń powietrzna. A gdy coś wleci w naszą przestrzeń powietrzną, możemy z tym zrobić co chcemy - mówił prezydent USA.



Biden tłumaczył też, że przedstawiciele administracji obawiali się, że zestrzelenie balonu nad lądem groziło tym, że szczątki urządzenia spadną na tereny zamieszkałe.



- To było gigantyczne. Co by się stało, gdyby spadło na szkołę? Więc powiedziałem, że najszybciej jak będzie można go zestrzelić (bezpiecznie), powinniśmy go zestrzelić. Podjęliśmy mądrą decyzję. Zestrzelili go nad wodą, wydobyliśmy większość szczątków - powiedział prezydent USA.



Zestrzelony balon wraz z podwieszonymi pod nim urządzeniami miał ok. 61 metrów długości. Po zestrzeleniu amerykańska Marynarka Wojenna podjęła szczątki balonu z wody.



Reklama