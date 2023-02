– Sejm zbiera się od lutego co miesiąc. PiS obawia się kolejnych posiedzeń. Dlatego pokażemy w poniedziałek co chcemy zrobić w „terenie” i nie tylko w najbliższych miesiącach – mówi nam szef klubu KO, Borys Budka. W trakcie posiedzenia klubu z udziałem Donalda Tuska ma też odbyć się dyskusja o strategii wyborczej. To pierwsze tego typu spotkanie klubu w 2023 roku.

Ostatnie dni i tygodnie w dyskusji medialnej to przede wszystkim sprawa „Willi Plus”, czyli budzących kontrowersje decyzji MEiN dotyczących przyznawania budynków organizacjom pozarządowym. Pojawienie się tej sprawy to efekt kontroli poselskiej posłanek klubu KO, Katarzyny Lubnauer i Krystyny Szumilas.

Czytaj więcej Polityka "Program willa plus". Czarnek odpiera zarzuty. "Że lewacy nie dostali? Nie dostaną" - Pani Lubnauer i Szumilas zrobiły nam znakomitą przysługę, bo z tego zrobimy wielką kampanię wyborczą. Będziemy wyciągać wszystkie fundacje, stowarzyszenia, które działają w miastach typu Gdańsk, Warszawa, Lublin, Kraków i które otrzymują gigantyczne publiczne pieniądze z budżetów miejskich na działalność lewacką - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (PiS), odpowiadając w Polskim Radiu na zarzuty opozycji dotyczące rządowego programu dotacji dla organizacji pozarządowych.

W tym tygodniu Sejm ma dalej zajmować się tematem ustawy wiatrakowej, niewykluczone też, że zajmie się poprawkami Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym. Opozycja zgłosiła do tej ustawy pakiet poprawek, który PiS zamierza odrzucić.