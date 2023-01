Zdaniem wiceszefowej PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, „PiS chodzi tylko o to, by kłamstwo, na którym opiera się ich rządzenie, było bezkarne”. - Jeśli popatrzymy na zmianę kodeksu wyborczego, wprowadzenie bezkarności w kampanii, że będzie można o każdym powiedzieć wszystko, a sprostowania nikt nie zobaczy, kary będą znikome…Będzie można zrobić wszystko - oceniła. Jak zaznaczyła, opozycja powinna wspólnie czuwać nad prawidłowością przebiegu wyborów. - A Sławek Nitras będzie czuwał z naszej strony. To musi być odpowiedzialny człowiek, dobrze zorganizowany i niebojący się - dodała.

- Wiemy, że sytuacja jest bardzo trudna. Patrząc na to, jak PiS przygotowuje ustawy i przygotowuje się do wyborów – to będą bardzo brutalne wybory. Jeśli my, obywatele nie będziemy patrzyli władzy na ręce, to te wybory zostaną nam ukradzione – stwierdziła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wiceprzewodnicząca PO podkreśliła rówież, że Sławomir Nitras jest „bardzo świetnym organizatorem, ma temperament, ma bardzo dużo pozytywnej energii”. - To, że się boją Sławka Nitrasa, to ich problem - dodała. Zdaniem Kidawy-Błońskiej, Nitras „potrafi porwać ludzi, potrafi ludzi ze sobą zjednoczyć”. - To bardzo dobra osoba na to miejsce, by koordynować działania w naszej przestrzeni - oceniła.

Jak powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska, poparcie dla Platformy wzrasta, a w wielu badaniach przekracza ono 30 proc. - Mozolna praca i odpowiedzialność lidera pokazuje, że jest szansa na bardzo dobry wynik - dodała. Polityk zaznaczyła także, że ma „ogromne” zaufanie do Donalda Tuska. - Ostatni rok i to, co zrobiła PO, co zrobiła opozycja, jak zmieniło się nastawienie do nas, to jest jego zasługa. Jeśli popatrzymy na badania, jakie rządy Polacy oceniają najlepiej, to okazuje się, że jest to rząd Donalda Tuska z PSL. To był najlepszy czas dla Polaków - zaznaczyła wiceszefowa PO. - Mamy frajdę w PO, że mamy wielu doświadczonych i bardzo dobrych polityków – Trzaskowskiego, Siemoniaka, Leszczynę i oczywiście Tuska - podkreśliła. Jej zdaniem to jest bardzo silny zespół, który te wybory wygra, a Donald Tusk jest najlepszym kandydatem na premiera.