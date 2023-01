Jest takie powiedzenie, że natura nie znosi próżni. Polityka nie znosi zaś stagnacji, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy tempo polityki nadaje to, co pojawia się i znika jako temat w mediach społecznościowych. Z tego punktu widzenia wielomiesięczna, męcząca dla wszystkich dyskusja o tym, w jakim formacie ma wystartować opozycja, nie służy żadnej z sejmowych partii. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie nastroje po głosowaniu w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Na horyzoncie nie ma żadnego przełomu, który mógłby zmienić sytuację. Jeśli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, to finalizacja opozycyjnego układu sił to kwestia nie tygodni, ale miesięcy.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Sławomir Nitras: PiS nadużywa władzy, żeby wygrać Współpraca Trzaskowskiego z Tuskiem jest gwarantem zwycięstwa w wyborach – uważa Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej, stojący na czele obywatelskiej inicjatywy kontroli wyborów.

W tym kontekście Donald Tusk postanowił ujawnić, że z ramienia Koalicji Obywatelskiej projektem ochrony wyborów będzie zajmował się poseł Sławomir Nitras. To bliski współpracownik prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, współorganizator Campusu Polska Przyszłości i jeden z najbardziej wyrazistych posłów PO.

W ten sposób Tusk rozwiązuje jednocześnie kilka spraw. Dlatego ten pomysł trzeba oceniać bardzo wysoko pod kątem politycznej taktyki.

Po pierwsze, chociaż projekt jest wspólny z KOD-em i innymi organizacjami oraz partiami opozycyjnymi (taka była przynajmniej wspólna deklaracja z ubiegłego roku), to PO pokazuje, że przejmuje polityczną inicjatywę. I to w sprawie ważnej dla wyborców opozycji, zwłaszcza dla twardego elektoratu. To sygnał, który PO wysyła, wskazując tak istotnego polityka jako koordynatora tego projektu z jej strony. Po drugie, decyzja Tuska pokazuje opinii publicznej, że jego partia nie tkwi w marazmie lub tylko rozmawia z innymi o układzie się w ramach opozycji. Kolejnym krokiem będzie zapewne powołanie szefa sztabu i ogłoszenie zarysu sztabu wyborczego. Lewica już ponad tydzień temu ogłosiła, że za jej kampanię będzie odpowiadał Włodzimierz Czarzasty. PiS już w 2022 r. rozpoczął prace sztabowe (pracami kieruje europoseł Tomasz Poręba).

Reklama

Tusk, po trzecie, wysłał sygnał o jedności – zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. W tym ostatnim przypadku chodzi przede wszystkim o samorządowców. Nitras to, jak wspominano, bliski współpracownik prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który z kolei jest ważną postacią w ruchu samorządowym Tak! Dla Polski, którego liderem jest prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Wskazanie Nitrasa zostało przez naszych rozmówców ze sfery samorządowej dobrze odebrane, jak dobry prognostyk przed rozmowami z Tak! Dla Polski o wspólnej liście z Koalicją Obywatelską i być może z PSL-em. Bo taki wariant „EPP Plus” jest obecnie najczęściej omawiany na sejmowych korytarzach. Sam Nitras w rozmowie z „Rzeczpospolitą” mówi zaś o znaczeniu dobrej współpracy Tusk–Trzaskowski dla wyniku wyborów.

W tym tygodniu część uwagi opinii publicznej skupi się na Senacie, który zajmie się ustawą o Sądzie Najwyższym. Ale jest niemal pewne, że opozycja pozostanie jako temat rozważań. Bo do wyborów coraz mniej czasu.