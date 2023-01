Chciałem zapytać na początek o poparcie wyrażone przez prezydenta Lecha Wałęsę dla Polski 2050 w niedawnej rozmowie dla „Rzeczpospolitej”.

Dla mnie bardzo ważne jest to, że prezydent, podobnie jak my, od początku angażuje się w obronie konstytucji Rzeczpospolitej i że to jest wspólny mianownik oraz to, że prezydent dostrzegł, że jesteśmy tym ugrupowaniem, które konsekwentnie w tej sprawie nie tylko wypowiada się, ale również działa. Oceniam to bardzo pozytywnie.

To jedna z konsekwencji tego, co wydarzyło się tydzień temu w Sejmie. Myśli pan, że będą inne, bardziej długoterminowe?

Myślę, że tak. To jest problem na kilku płaszczyznach. Pierwsza kwestia dotyczy zasad. Myślę, że to jest kwestia związana z naszą tożsamością – mówię tutaj o tych wszystkich, którzy od 8 lat walczą o praworządność w Polsce i myślę, że to głosowanie pokazało, jak silną tożsamością Polski 2050 jest kwestia walki o praworządność. Myślę, że to zostanie zauważone. Druga kwestia: to jest także głosowanie polityczne, bo ono ma wiele wymiarów. My pokazaliśmy, staramy się udowodnić i przekonać naszych partnerów w Sejmie, że z PiS-em w ważnych sprawach trzeba się bić, że się trzeba bić o praworządność, że nie można ulegać szantażowi, że szczególnie w roku wyborczym, kiedy te pieniądze będą – premier sam mówił – pod koniec roku, to my powinniśmy – mówię o opozycji – w warunkach przywracania praworządności je do Polski z Unii przywieźć. Praworządność jest wielką wartością i wystarczającą samą w sobie, ale też ma znaczenie bardzo praktyczne, bo chodzi o to, żeby te pieniądze nie były rozkradzione.

Ale wracając do samych konsekwencji – teraz Polska 2050 będzie zabiegać o głosy rozczarowanych postawą innych partii opozycyjnych?

My przede wszystkim, a robi to już nasz lider - Szymon Hołownia - wzywamy partnerów po stronie opozycyjnej, aby wyciągnęli wnioski z błędu, który popełnili i aby w Senacie zagłosowali przeciwko tej ustawie. To jest rzecz kluczowa, dlatego że nie można oczekiwać, że robiąc wciąż to samo, uzyskamy inny efekt. Nie można oczekiwać, że poprawki w Senacie zostaną w jakikolwiek sposób poważnie potraktowane przez PiS, który będzie zjednoczony w Sejmie, żeby je odrzucić. Uważam, że proponowanie jakichkolwiek poprawek przez Senat jest niepoważne. Wmawianie opinii publicznej, że Senat może cokolwiek tutaj poprawić, jest fałszem, bo wiadomo, że niczego nie poprawi. W związku z tym jedynym rozwiązaniem, które dzisiaj trzeba zastosować jest to, aby ta ustawa została odrzucona i żeby Sejm zaczął nad nią pracować od nowa. Senat zwrócił się do Komisji Weneckiej o opinię - bardzo dobrze. To co prawda potwierdza, że Polska została zdegradowana przez PiS do poziomu Ukrainy Janukowycza, bo Komisja Wenecka wtedy właśnie wyjątkowo dużo czasu poświęcała Ukrainie, no to dzisiaj dużo czasu poświęca Polsce. Tylko że te poprawki Komisji Weneckiej będą miały sens wówczas, kiedy zaczniemy w Sejmie pracować nad tą ustawą od nowa. I ostatnia rzecz, silnie polityczna: ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego mamy pomagać PiS-owi w wyborach. Jeżeli Komisja Europejska zatwierdzi tę złą ustawę, PiS wykorzysta to do zadłużenia Polski, nas wszystkich, a conto przyszłych wypłat i wyda te środki na kampanię wyborczą.

Pierwszy zjazd partii Polska 2050 w sobotę. Jakie przesłanie może być skierowane do wyborców popierających wcześniej Platformę, czy będzie takie przesłanie na tym kongresie?

Dziś mamy główne przesłanie - trzeba się bić o wartości z PiS-em. Będziemy też odnosili się do szeregu propozycji dla rodaków, co zrobić, aby Polska stawała się państwem przyjaznym i działającym na rzecz obywateli, realizującym ich aspiracje.

współpraca Jakub Czermiński