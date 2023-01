- Znam komisarza Reyndersa, wiem, jak traktuje Polskę i jak ważne są dla niego kwestie praworządności - powiedział w rozmowie z Radiem ZET Grzegorz Schetyna. Polityk odnosił się w tych słowach do sprawy ustawy o Sądzie Najwyższym, którą zajmie się dziś Sejm.

Zdaniem byłego lidera POPiS komunikuje się z opozycją przez media, a to – zdaniem polityka – najgorsza forma dialogu. - W polskim parlamencie nie ma rozmowy między rządem, a opozycją. Tego nigdy nie było w takim wymiarze. Nie ma rzeczy wyjętych spoza politycznego sporu. Zawsze rządzący ma inicjatywę, jeśli chce ją mieć. Tu nie mam wrażenia, że jest otwarcie ze strony rządzących - powiedział. - Jeśli premier chce mieć większość w parlamencie, to powinien rozmawiać z opozycją - dodał. Jak ocenił polityk, powinno dojść do spotkania premiera z opozycją. - Byłoby to niezbędne, skróciłoby dystans i ułatwiłoby podjęcie decyzji. Polityk zapowiada, że dziś spotkają się szefowie klubów parlamentarnych i ustalą hierarchię poprawek do nowej ustawy o Sądzie Najwyższym - dodał.

Czytaj więcej Polityka Schetyna: Morawiecki i Ziobro ze sobą walczą. Dlatego nie ma pięniędzy z KPO - Jest potwierdzona zgoda i chęć z Brukseli, żeby pieniądze z KPO do Polski trafiły. PiS zrobi wszystko, aby uzyskać wsparcie głosów opozycyjnych, ponieważ nie może liczyć na poparcie Ziobry w tej sprawie - powiedział w rozmowie z RMF24 poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

"Najpierw musimy wygrać wybory, a potem naprawić Polskę"

Polityk zapytany został także, czy PO wycofa się z programów socjalnych dla najbogatszych oraz sprywatyzuje większość państwowych firm. - Opozycja najpierw musi wygrać wybory, a potem naprawić Polskę - stwierdził Schetyna. - Nie sądzę, by te rzeczy mogły znaleźć się jako punkty wspólne programu opozycji demokratycznej - dodał i zapewnił, że program 500+ nie zostanie zmieniony.Były lider PO mówił także o z prywatyzacji państwowych firm. - Jest pytanie, w jaki sposób wyeliminować szkodliwe skutki połączenia Lotosu z Orlenem. Warto zrobić wiele, żeby zlikwidować szkodliwość fuzji i dać gwarancję, że srebra rodowe nie zostaną oddane w obce ręce - powiedział Schetyna. W jego opinii jest to kwestia zapoznania się ze szczegółami umowy i przygotowania procesu naprawczego.

Grzegorz Schetyna zapewnił również, że „nie zostaną podwyższone żadne podatki”. - Trzeba zrobić wszystko, by podatków nie podnosić i to będzie wyzwanie dla nowej ekipy, ale podstawa - powiedział. - Nikt nie będzie myślał – bo to będzie bardzo trudne – żeby podatki obniżać - zapowiedzał były szef PO. - Nie podwyższymy żadnego podatku, by nie przerzucać odpowiedzialności za wyprowadzenie państwa z kryzysu na portfel obywateli - zaznaczył.

Jak ocenił polityk, jedna lista opozycji „to bardzo trudna” sprawa. - To wymaga czasu. Jest do podjęcia jedna decyzja. Jeśli nie będzie jednej listy, to trzeba zbudować relacje pomiędzy komitetami, które nie mogą ze sobą rywalizować - ocenił Schetyna. - To bardzo trudne. Kwestia najbliższych kilkunastu tygodni. Marzec będzie ostatecznym terminem, który spowoduje, że musi być konkretna decyzja i polityczny pomysł, jak idziemy do wyborów - dodał. Jego zdaniem „zwolennicy i wyborcy opozycji muszą wiedzieć, że jeśli głosują na któryś z bloków opozycyjnych to po to, by był on częścią koalicji po wyborach parlamentarnych”.

„Standardy afrykańskie”

Zdaniem Grzegorza Schetyny „prezes Kaczyński nie rozumie sytuacji”. - Dla niego na końcu wszystko musi się zgadzać i być tak, jak mówią mu ci, którzy budują mu rzeczywistość i szepczą do ucha na Nowogrodzkiej - ocenił. Jak dodał,„zostały złupione portfele Polaków przez marże orlenowskie”. - Ta sprawa nie może być zostawiona. Wrócimy do tej kwestii. Nie może być tak, że prezes Kaczyński z prezesem Obajtkiem ustalają ceny benzyny. To standardy afrykańskie - powiedział Schetyna. Jego zdaniem „to państwo staje na głowie”. - Z pomocą przyjaciół i wyborców zrobimy jesienią wszystko, by to postawić na nogi. To będzie bolesne dla PiS - zapowiedział w rozmowie z Radiem ZET Grzegorz Schetyna.