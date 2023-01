Przez dziesięciolecia to gastarbeiterzy z Kirgistanu przelewali do ojczyzny dziesiątki milionów dolarów zarobionych w Rosji. Wojna wywołana napaścią Rosji na Ukrainę zmieniała wszystko. W 2022 r. to Rosjanie przelali najwięcej pieniędzy do Kirgistanu. Ile? 2,6 miliarda dolarów.