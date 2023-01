Republikanie mają w izbie niższej Kongresu 222 deputowanych, więcej, niż wynosi minimum 218 posłów zapewniający bezwzględną większość. Mimo to, gdy we wtorek McCarthy po raz pierwszy przedstawił swoją kandydaturę na spikera, wystarczającego poparcia nie zdobył, bo 15 republikanów głosowało przeciw niemu. Przy drugim podejściu liczba buntowników wzrosła do 19, a w kolejnym – do 20.

Reklama

Impas udało się przełamać dopiero w sobotę polskiego czasu. Wydawało się, że wystarczy do tego 14. głosowanie, Jednak po policzeniu głosów okazało się, że McCarthy'emu zabrakło jednego głosu. Wówczas w tylnych ławach doszło do dużej kłótni, gdy lider republikanów osobiście podszedł porozmawiać z kongresmenem z Florydy Mattym Gaetzem. Po rozmowie, gdy McCarthy odwrócił się, by odejść, kongresmen Mike Rogers z Alabamy rzucił się w kierunku Gaetza, ale został odciągnięty przez swoich kolegów. W kolejnym głosowaniu McCarthy uzyskał 216 głosów przy 212 na demokratę Hakeema Jeffriesa oraz wstrzymaniu się sześciu głosujących.

Były to najdłuższe wybory spikera od czasów przed wojną secesyjną, kiedy to potrzebne były 44 głosowania. Tegoroczny wybór przewodniczącego izby był pierwszym od stu lat, kiedy kandydat nie wygrał w pierwszym głosowaniu. Impas w sprawie McCarthy'ego doprowadził do zamrożenia działalności Izby Reprezentantów, zmuszając kongresmenów do siedzenia w sali i słuchania, jak urzędnik - który jest odpowiedzialny za Izbę, gdy nie ma spikera - wyczytuje po kolei parlamentarzystów, deklarujących swój głos.

Reklama

Jednym z zarzutów, formułowanych wobec McCarthy’ego przez wewnętrzną opozycją, była słaba kampanii wyborcza w listopadzie. Zamiast „republikańskiej fali” udało mu się uzyskać tylko niewielką przewagę w Izbie Reprezentantów: republikanie mają teraz w niej 222 deputowanych przy większości wynoszącej 218 głosów. Jeszcze gorzej jest w Senacie, gdzie demokraci (z trzema senatorami niezależnymi) zachowali większość głosów w 100-osobowym zgromadzeniu.

Jednak sednem ataków na McCarthy’ego przez deputowanych ultrakonserwatywnej „grupy wolności” jest zarzut, że nie jest on lojalny wobec Donalda Trumpa. Zdaniem komentatorów za proceduralnym starciem kryło się pytanie o przyszłość Partii Republikańskiej - czy wróci do swoich korzeni, jak chcieliby umiarkowani popierający McCarthy’ego czy raczej pozostanie powolnym narzędziem w rękach byłego prezydenta, którego specjalna komisja Kongresu otwarcie oskarża o zamiar zniszczenia amerykańskiej demokracji, byle utrzymać się u władzy.