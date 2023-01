Członkowie zespołu Black Eyed Peas w czasie "Sylwestra Marzeń" organizowanego przez TVP w Zakopanem wystąpili z tęczowymi opaskami na ramionach w geście solidarności ze społecznością LGBTQ. – Wszystko zostało wcześniej ustalone, łącznie z każdym elementem stroju – komentował prowadzący imprezę organizowaną przez TVP Tomasz Kammel.

Czytaj więcej Polityka Kowalski atakuje Morawieckiego za Sylwester Marzeń w TVP. "Quo vadis polska prawico?" "Akceptacja lewicowej linii obecnych władz TVP, które z premedytacją zakontraktowały gwiazdeczkę z USA do promocji tęczowej opresyjnej agendy całkowicie sprzecznej z linią aksjologiczną prawicy, doprowadzi do eksplozji takich manifestacji" - zwraca się do premiera Mateusza Morawieckiego wiceminister Janusz Kowalski.

Demonstracja członków zespołu i słowa prowadzącego ściągnęły na TVP krytykę ze strony Solidarnej Polski.

- Było dla nas rzeczą zaskakującą, że TVP, która wpisuje się w tę agendę wartości, wolności, obrony tych wartości na gruncie której stoi polska konstytucja, zdecydowała się - jak wynika z oświadczeń jej przedstawicieli - na świadomy udział w promowaniu symboli, wartości, które są zaprzeczeniem tej wizji wartości, której nasze środowiska polityczne "Dobrej zmiany" konsekwentnie, przy każdej okazji zapewniały, że będą wierne - mówił na specjalnie zwołanej konferencji prezes Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Z kolei wiceminister sprawiedliwości, Marcin Warchoł, nazwał imprezę organizowaną przez TVP "Sylwestrem wynaturzeń".

Teraz - jak podają Wirtualne Media - prezes TVP, Mateusz Matyszkowicz miał podjąć nieformalną decyzję, że politycy Solidarnej Polski nie będą zapraszani do TVP.



- Nieformalnie taki zakaz obowiązywał dla programów TAI od jakiegoś czasu, choć Danuta Holecka, mająca większą swobodę, zapraszała ich czasami. Teraz jednak Holecka usłyszała, że jeśli tak zrobi, to pożegna się z publicystyką. A politycy Solidarnej Polski nie tylko mają zakaz pokazywania się w TVP Info i „Wiadomościach”, lecz również w „Kwadransie politycznym”, nadawanym przez TVP1 – twierdzi informator Wirtualnych Mediów.

- Nie chcą nas w TVP Info? To nic nowego, od dawna ciężko nam się tam przebić. Ale rozszerzenie tego zakazu na inne anteny to przesada. Ujmę to tak: niech teraz Matyszkowicz z (Samuelem) Pereirą (szef portalu TVP Info - red.) budują sobie większość w Sejmie dla przegłosowania budżetu. Jeśli ktoś na Woronicza myśli, że będzie tak z nami pogrywał, to grubo się pomylił - odpowiada jeden z polityków Solidarnej Polski, cytowany anonimowo przez Wirtualne Media.

W budżecie na 2023 rok przewidziano m.in. 2,7 mld zł na tzw. rekompensatę abonamentową dla TVP i Polskiego Radia. W poprzednich latach rekompensata ta wynosiła 2 mld zł. Ustawę budżetową przyjął Sejm, ale teraz zajmie się nią Senat, po czym ustawa znów wróci do Sejmu.



Czytaj więcej na: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/solidarna-polska-poslowie-zakaz-telewizja-polska-sylwester-marzen