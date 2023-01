Były prezydent komentował wielomiesięczne przepychanki, jakie toczą się w rządzie Zjednoczonej Prawicy w sprawie kamieni milowych i unijnych pieniędzy należnych Polsce z KPO.

Kwaśniewski uważa, że "jeżeli ten rząd jest choć trochę racjonalny" to premier Morawiecki powinien przekonać Jarosława Kaczyńskiego, że "nawet za cenę uwolnienia się od Solidarnej Polski i ministra Ziobry", trzeba pieniądze uzyskać, bo są one niezbędne polskiej gospodarce..



- Jeżeli oni, sparaliżowani wizją utracenia większości, będą trzymali Ziobrę, to nic nie zrobią, to tych pieniędzy nie dostaniemy - mówił Kwaśniewski. - To znaczy kiedyś je dostaniemy i nawet jeśli ta kwota będzie taka sama, to inflacja zeżre sporą ich część - dodał.



Były prezydent podsumował, że wewnątrzrządowy spór o KPO jest kabaretem, ale "bilety na ten kabaret są zdecydowanie za drogie".