Bartłomiej Sienkiewicz jest zdania, że szef polskiej policji powinien być co najmniej zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy. - Co tu dużo mówić, to jest kompromitacja i to na skalę globalną - stwierdził w rozmowie z Polsat News polityk PO, odnosząc się do wybuchu granatnika w gabinecie komendanta głównego policji.