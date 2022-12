Nowe prawo zapewnia federalne uznanie małżeństw osób tej samej płci, co było wynikiem obaw, że Sąd Najwyższy może cofnąć swoje prawne poparcie dla takich związków.

Reklama

Okrzyki radości rozległy się z tłumu, gdy Biden podpisywał ustawę.

- Małżeństwo to prosta kwestia. Kogo kochasz? I czy będziesz lojalny wobec tej osoby, którą kochasz? To nie jest bardziej skomplikowane niż to. Ustawa uznaje, że każdy powinien mieć prawo do samodzielnej odpowiedzi na te pytania - powiedział Biden. - Dziś jest dobry dzień - dodał.

Podczas wydarzenia wystąpiły ikony popu Lauper i brytyjski piosenkarz Sam Smith. "Cóż, tym razem miłość wygrywa" - powiedziała Lauper, zanim zaczęła śpiewać.

Reklama

Rozsławiona przez jej piosenkę z 1983 roku "Girls Just Want to Have Fun", 69-letnia Lauper powiedziała, że ustawa oferuje spokój ducha rodzinom takim jak jej i Amerykanom w całym kraju.

"Możemy dziś spokojnie odpocząć, ponieważ nasze rodziny zostały docenione i ponieważ teraz wolno nam kochać tych, których kochamy, co brzmi dziwnie, ale Amerykanie mogą teraz kochać tych, których kochamy - powiedziała Lauper, aktywistka LGBT, która jest żoną aktora Davida Thorntona od 1991 roku.

Zwracając się do tłumu przed podpisaniem, spikerka Izby Nancy Pelosi powiedziała, że ustawa promuje równość. - - Każdy zasługuje na to, by cieszyć się magicznym błogosławieństwem budowania związku z osobą, którą kocha - powiedziała.