- Ta historia została zakończona - powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu, informując o podpisaniu ustawy likwidującej Rejonowy Sąd Administracyjny w Kijowie. - Ale historia reform trwa - trwa, nawet w czasie takiej wojny - dodał Zełenski.



Pawło Wowk, prezes zlikwidowanego sądu, 9 grudnia został objęty sankcjami nałożonymi na niego przez Stany Zjednoczone.

Zełenski podpisał ustawę tego samego dnia, w którym przyjęła ją Rada Najwyższa, co jest symbolem gotowości na głębokie reformy sądownictwa i inne reformy niezbędne do tego, by Ukraina mogła stać się członkiem UE.



Tymczasem Pawło Wowk, prezes rozwiązanego sądu, napisał na swoim profilu na Facebooku, że decyzja o likwidacji sądu jest "czysto polityczna, czyniona w pośpiechu", a "ci, którzy biją brawo dziś, będą wkrótce żałowali".

Waszyngton nałożył sankcje na Wowka za "domaganie się łapówek w zamian za ingerowanie w procesy sądowe"

Departament Stanu USA poinformował, że Waszyngton nakłada sankcje na Wowka za "domaganie się łapówek w zamian za ingerowanie w procesy sądowe". Sankcjami objęto też dwóch członków rodziny Wowka.



Sprawą Wowka zajmuje się od lata ukraiński sąd antykorupcyjny.

Ukraińskie Biuro Antykorupcyjne (NABU) skierowało 17 czerwca akt oskarżenia przeciwko Wowkowi, dwóm jego zastępcom i czterem sędziom zlikwidowanego właśnie sądu oraz czterem innym osobom.



Oskarżeni "mieli działać w ramach organizacji przestępczej", na czele której stał Wowk, a której celem było "zdobywanie władzy poprzez kontrolę nad organami sądowniczymi i celowe ingerowanie w ich pracę". W ramach śledztwa zgromadzono ponad 16 tys. godzin nagrań podsłuchanych rozmów telefonicznych.