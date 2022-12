Głos na Koalicję Obywatelską zadeklarowało w grudniu 32 proc. ankietowanych. Na Prawo i Sprawiedliwość - 28 proc. W komentarzu do badania, które przytacza portal natemat.pl, podkreślono, że to już trzecie badanie w tym roku, w którym liderem jest KO. „Chociaż Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska zmieniają się miejscami, to, gdy przyjrzymy się kolejnym pomiarom, widzimy tendencję wzrostową KO i spadkową PiS. Te zmiany i wahania mają prawdopodobnie związek ze zmniejszającą się mobilizacją elektoratu Prawa i Sprawiedliwości” - czytamy.

Na trzecim miejscu w sondażu znalazła się wspólna lista Nowej Lewicy i partii Razem, wskazana przez co dziesiątego ankietowanego. Po wzroście poparcia o 3 pkt. proc. względem poprzedniego badania, Lewica wyprzedziła Polskę 2050. Poparcie dla ugrupowania Szymona Hołowni nie zmieniło się w ciągu ostatniego miesiąca i nadal wynosi 9 proc.

W podziale mandatów w Sejmie uczestniczyłaby jeszcze tylko Konfederacja (poparcie 5 proc., wzrost względem listopada o 1 pkt. proc.). Progu wyborczego, według sondażu Kantar, nie przekroczyłyby: Polskie Stronnictwo Ludowe (2 proc., spadek o 2 pkt. proc.), Kukiz'15 (1 proc., spadek o 1 pkt. proc.), Porozumienie (1 proc., bez zmian) oraz AgroUnia (1 proc., wzrost o 1 pkt. proc.).

11 proc. respondentów zadeklarowało, że jeszcze nie wie, na kogo oddałoby głos w wyborach.

„Pierwszy prezent pod choinkę” - stwierdził na Twitterze Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, komentując wyniki sondażu.



Kantar Public przeprowadził sondaż w dniach 2-7 grudnia br. na reprezentatywnej 970-osobowej próbie dorosłych mieszkańców Polski metodą CAPI.