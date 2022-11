Przywrócenie w 2023 r. standardowej 23-proc. stawki VAT na gaz ziemny to krok racjonalny. Ale utrzymanie cen netto na poziomie z tego roku, bez żadnego limitu zużycia, jest co najmniej kontrowersyjne. Bo nie zachęca do oszczędzania tego paliwa. Za rok, już po wyborach, jego odbiorcy będą musieli mocno przykręcić kaloryfery. Albo zacisnąć pasa.