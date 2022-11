Opozycja oburzona słowami Legutki. "PE służy interesom jednej orientacji politycznej"

- Parlament Europejski odwraca się plecami do milionów ludzi i służy interesom jednej orientacji politycznej. Stał się narzędziem lewicy do narzucania przez nią swojego monopolu - powiedział w Parlamencie Europejskim prof. Ryszard Legutko. Jego słowami oburzeni byli politycy opozycji, którzy zaznaczali, że taka wypowiedź to „wstyd”.