Europoseł przekonywał, że w interesie Polski nie leży wojna z Komisją Europejską, ale "gołym okiem widać", że KE działa wobec Polski "brutalnie i partyjniacko".

Legutko oświadczył, że celem KE jest "obalenie polskiego rządu", a w każdym razie uniemożliwienie mu wygrania następnych wyborów.



- Nie liczą się uchodźcy, polska pomoc, zniszczenia po pandemii, liczy się obalenie rządu - mówił Legutko.

Wśród niechętnych Polsce działań KE Legutko wymienił pojawiające się pogłoski o planach zniesienia jednomyślności przy podejmowaniu ważnych unijnych decyzji. Europoseł zapowiedział, że przedstawiciele partii rządzącej będą takie próby wetować, bo "trzeba się bronić". Gdyby bowiem doszło do zniesienia zasady jednomyślności, to decyzje dotyczące polityki zagranicznej "nie będą zapadały w Warszawie".



- Europa Wschodnia jest ciągle uważana jako gorsza przez polityków zachodnich, dlatego Komisja Europejska może sobie pozwolić na tak skandaliczne rzeczy, jak zgłaszanie nowych żądań, które są żądaniami zaporowymi - mówił Legutko.

Europoseł wyraził też nadzieję, że wybory we Włoszech wygra skrajnie prawicowa partia Bracia Włosi z Georgią Melloni na czele, bo wówczas byłaby szansa na utworzenie w Parlamencie Europejskim "silnej frakcji konserwatywnej". Stwierdził też, że program Braci Włochów jest bardzo zbliżony do PiS, więc może to pomóc przeciwstawić się szaleństwu, "jakie ogarnia UE".



Legutko skomentował też kontrowersyjne słowa profl. Zdzisława Krasnodębskiego,który twierdzi, że większe zagrożenie dla suwerenności Polski pochodzi z Zachodu niż z Rosji.



- Ja się zgadzam z prof. Krasnodębskim. Putin jest szalenie niebezpieczny, ale my o tym mówimy od dawna. I tu jest poparcie - ogromna cześć Polaków o tym wie. Za to co najmniej połowa Polaków nie zna zagrożenia, jakie pochodzi z Zachodu. Jest karmiona kłamstwami, że UE to jakaś "liga dżentelmenów", domy mody, celebryci - skąd stamtąd zagrożenie? - myślą. To jest taki infantylny ogląd UE - ocenił Legutko



Europoseł dodał, że Unia Europejska jest dziś lewicowa i taką ideologię chce narzucić reszcie.



- To czyni Unię coraz bardziej niebezpieczną, szczególnie dla krajów mniejszych i słabszych - powiedział europoseł PiS.