Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Sobolewski, mówił w Programie 1 Polskiego Radia o spotkaniu prezydium komitetu politycznego. - Rozmawialiśmy o sytuacji bieżącej, m.in. o relacjach z KE, strategii działań i sytuacji gospodarczej w kraju - poinformował, dodając, że spotkanie nie zostało zwołane w trybie pilnym. - Trzeba zastanowić się, jak zaplanować wydatki na przyszły rok, na to wpływ ma dużo czynników, głównie zewnętrznych - dodał Sobolewski. - Nie mamy w planach odstępowania od dalszego wzmacniania armii i bezpieczeństwa ani też odstępowania od programów społecznych, które zostały wprowadzone i będą kontynuowane - zaznaczył polityk.

Zdaniem Sobolewskiego, ”tego, że jest kryzys i są problemy gospodarcze wynikające z agresji Rosji na Ukrainę, nikt nie ukrywa". - To przekłada się na naszą sytuację ekonomiczną, ale mogę powiedzieć, że pieniądze w budżecie są. Nie ma sytuacji kryzysowej, że trzeba rezygnować ze wszystkiego - powiedział.

Sekretarz generalny PiS odniósł się także do możliwości zawyżania cen. - Można zaapelować do UOKiK, który jest instytucją do tego przeznaczoną. Ma w swoich kompetencjach kontrole takich sytuacji i wyciągania wniosków, ma instrumenty i narzędzia, by skutecznie niektórym przypomnieć, że nie każda sytuacja jest okazją - powiedział Krzysztof Sobolewski - stwierdził polityk.