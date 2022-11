W środę przyjęto uchwałę w sprawie budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej, przy współpracy z amerykańską firmą Westinghouse. Elektrownia ma powstać na Pomorzu, w Lubiatowie-Kopalinie, a jej budowa ma rozpocząć się za cztery lata. Inwestycja ta będzie kosztowała około 20 miliardów dolarów.

Włodzimierz Czarzasty odniósł się do budowy elektrowni na antenie Polskiego Radia 24. - Putin, który jest mordercą, bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu, przyśpieszył procesy transformacji w wielu krajach dotyczące budowy elektrowni atomowych - powiedział. - Wszystkie kraje racjonalnie myślące chcą się uniezależnić od potencjalnych Putinów - dodał. - Jeśli jest tak, że ktoś chce, przez to, że dysponuje nośnikami energii, uzależnić świat od siebie, to po prostu jest zły kierunek - zaznaczył.

Zdaniem polityka, „przyszłością energetyczną Polski jest OZE i energia atomowa”. - Czy zmieniły się moje poglądy w tej sprawie? W kwestii OZE nie, bo słucham naukowców. Widzę, co się dzieje z klimatem, to ewidentnie efekt działalności człowieka i musimy to opanować. Zmieniłem jakieś dwa lat temu stanowisko w sprawie energetyki jądrowej. Jestem z pokolenia, które wyprowadzało dzieci na spacer w czasach, gdy była katastrofa w Czarnobylu. Miałem w tej sprawie traumę. Staram się być bardzo pragmatyczny i racjonalny, ale wtedy nic nam nie mówiono - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Jak podkreślił Czarzasty, "tak ważna strategicznie decyzja i inwestycja, która będzie ciągnęła się latami, powinna być skonsultowana także z innymi siłami politycznymi, także z opozycją, która może za rok przejąć władzę". - Uważam, że decyzje w sprawie energetyki jądrowej idą w dobrym kierunku. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć na kilka pytań: np. skąd będziemy brać uran, czy co będziemy robili ze zużytymi odpadami. Mam pretensje do rządu, bo w sprawie decyzji, które będą obowiązywały przez lata, to trzeba było usiąść i porozmawiać - stwierdził. - Powiedzieć, jaka jest propozycja i zapytać o opinię, bo może być tak, że za kilka lat ktoś inny będzie podejmował decyzje. Trzeba było zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego i o tym porozmawiać - dodał polityk. - Władza przechodzi z rąk do rąk i zawsze tak było w państwach demokratycznych, ale jest coś takiego jak państwo i konsekwencja rządzenia. Nie może być tak, że każdy rząd wywraca kraj do góry nogami i wprowadza zupełnie inne zasady - podkreślił.