Czy dojdzie do kolejnej próby resetu relacji z Komisją Europejską? Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że w PiS poważnie rozważa się wszystkie możliwości rozwoju sytuacji, włącznie z przedstawieniem nawet nowej legislacji związanej z wymiarem sprawiedliwości, która miałaby doprowadzić do odblokowania funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. – W obecnej sytuacji politycznie zyskuje tylko lider PO Donald Tusk i Zbigniew Ziobro – mówi nam ważny polityk klubu PiS. W tym roku głosami koalicji rządzącej przyjęto ustawę prezydenta Andrzeja Dudy zmieniającą sądownictwo dyscyplinarne, ale nie doprowadziło to w tej chwili do oczekiwanego przełomu.

Dyskusja dotycząca KPO i przyszłości relacji rządu z Komisją Europejską toczy się zarówno publicznie, jak i w kuluarach koalicji rządzącej. Co wpływa na tę dyskusję? Z naszych rozmów wynika, że wpływ na to miało kilka czynników. Po pierwsze, zmienia się sytuacja w kontekście Węgier i Viktora Orbána. Nowogrodzka bardzo uważnie obserwuje to, co dzieje się na linii Budapeszt–Bruksela. Politycy PiS zdają sobie sprawę, że jeśli dojdzie do odblokowania środków dla Węgier, to zmieni się sytuacja i postrzeganie konfliktu Warszawa–Bruksela w Polsce. – Trudno oczekiwać, że na dobre wyjdzie nam sytuacja, w której będziemy ostatnim niedobrym uczniem w całej klasie – mówi jeden z naszych informatorów.

Druga warstwa rozmów w kontekście odblokowania KPO dotyczy gospodarki i tempa rozwoju, trzecia – wojny w Ukrainie i postrzegania przez Polaków konfliktu z Brukselą. Ten splot elementów może doprowadzić do decyzji o kolejnej próbie resetu. Nasi informatorzy zastrzegają jednak, że żadne ostateczne „decyzje polityczne” w tej chwili nie zapadły.

Dyskusja ma również wymiar bardziej publiczny. – Jestem za tym, żeby ten spór zakończyć. I namawiam moich kolegów w obozie Zjednoczonej Prawicy na to, żeby być jeszcze bardziej elastycznym, chociaż jestem bardzo często za to krytykowany – przyznał w ubiegłym tygodniu europoseł i prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan na antenie TVN 24.

Układ sił w koalicji rządzącej sprawia, że jeśli nowa ustawa rzeczywiście pojawi się w Sejmie, to Nowogrodzka być może będzie musiała szukać wsparcia i głosów opozycji. Bo już teraz politycy Solidarnej Polski wprost deklarują, że żadne ustępstwa nie wchodzą w grę, a w obecnej chwili potrzebna jest bardzo twarda postawa ze strony rządu.

Najważniejsze dla KE jest zastopowanie procederu ścigania sędziów za pomocą postępowań dyscyplinarnych Krzysztof Śmiszek (Nowa Lewica)

O sytuacji rozmawiamy też z politykami opozycji. – Mam wrażenie, że w relacji z KE potrzebny jest przede wszystkim prawdziwy dialog. Nasze rozmowy z Brukseli pokazały, że niezwykle istotna jest właśnie konstruktywna rozmowa. Wymiana propozycji jest najbardziej oczekiwana – mówi nam poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, który wraz z politykami i polityczkami Nowej Lewicy rozmawiał kilka dni temu w Brukseli z członkami KE.

– Moim zdaniem najważniejsze dla KE jest zastopowanie procederu ścigania sędziów za pomocą postępowań dyscyplinarnych. Mam też poczucie, że na Komisji Europejskiej dobre wrażenie zrobiła swoista „ofensywa legislacyjna” Orbána, który śle do Brukseli kolejne projekty ustaw naprawiające praworządność – dodaje w rozmowie z nami Śmiszek.

W ostatnich miesiącach prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjął twardy ton, jeśli chodzi o Unię Europejską. Ale w ostatnich dniach również Kaczyński zaczął mówić o „elastyczności” w relacjach z UE. – Chcę zapewnić, że jak my wygramy wybory, te pieniądze dostaniemy. A czy przedtem, tego nie wiem. Jesteśmy gotowi, umiemy w tej sprawie rozmawiać i wiemy, gdzie trzeba wykazać pełną elastyczność – powiedział Kaczyński w ubiegłym tygodniu w kontekście budżetu w trakcie spotkania w Radomiu.