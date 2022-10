Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050, zapytany został na antenie Radia Plus o to, czy między klubem polityka, a posłami PiS, toczą się jakieś rozmowy.

Reklama

- Są rozmowy, dlatego, że do nas docierają indywidualnie parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Takie rozmowy są z kilkunastoma posłami, którzy nie wiadomo, czy chcą zasilić szeregi opozycji, bo to może byłoby za daleko idące. Ale to są posłowie, którzy zdają sobie sprawę, że ta władza się kończy i że nie należy dalej przykładać do tego ręki - powiedział Kobosko.

Czytaj więcej Polityka Szymon Hołownia: Najbliższe wybory będą najważniejsze od 30 lat W Białymstoku w sobotę odbyło się podsumowanie I etapu Mobilnej Konwencji Partyjnej Polski 2050. Jesienne spotkania Hołowni toczą się pod hasłem „Cztery słowa: Polska”. Stopniowo ujawniane w ostatnich tygodniach te cztery słowa to: równość, praca, rodzina, wolność. Hołownia w trakcie spotkań prezentuje również „kandydatów na kandydatów” Polski 2050 na parlamentarzystów.

Zdaniem polityka Polski 2050, „taka świadomość wśród posłów Zjednoczonej Prawicy narasta przez ostatnie miesiące”.

- Nie rozmawiamy o przechodzeniu do nas. Generalnie wstrzymaliśmy transfery do naszego koła parlamentarnego - powiedział Kobosko. - Zależy nam, by mieć duży klub, ale już po wyborach. Nie zapraszamy więc do klubu, ale zapraszany do współdziałania przy zakończeniu tych nieszczęsnych rządów - podkreślił w rozmowie z Radiem Plus wiceprzewodniczący Polski 2050.