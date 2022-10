Protestujący przeszli przez most nad Dunajem niosąc transparenty z hasłami wymierzonymi w rząd - m.in. "Orban, spadaj" i "Nie ma nauczycieli, nie ma przyszłości".

Protest miał miejsce kilka godzin po tym jak Orban zobowiązał się do zachowania ekonomicznej stabilności kraju i utrzymania ceny maksymalnej na energię dla odbiorców prywatnych nawet w sytuacji, gdy "UE stoczy się w kryzys gospodarczy".



Nie uspokoiło to jednak uczestników demonstracji w Budapeszcie, którzy zarzucają rządowi Orbana, iż ten zawiódł nauczycieli oferując im niskie płace, w czasie, gdy inflacja, która przekroczyła we wrześniu 20 proc. i nadal rośnie, staje się nie do zniesienia.

- Jestem tu... dla moich dzieci, potrzeba zmiany - mówił Gyongyi Bereczky, listonosz, który - jak mówi - po raz pierwszy bierze udział w takim proteście.

- Ta uciekająca inflacja... nie jestem w stanie już w ogóle oszczędzać, nie możemy związać końca z końcem przy tak rosnących cenach - dodał mężczyzna cytowany przez agencję Reutera.

1 proc. Tyle ma wynieść wzrost gospodarczy na Węgrzech w 2023 roku

Nauczyciele i uczniowie od pewnego czasu biorą udział w demonstracjach, w czasie których domagają się podwyżek dla nauczycieli i rozwiązania problemu braku nauczycieli w szkołach oraz zagwarantowania pracownikom oświaty prawa do strajku.



Rząd Orbana będzie zmuszony znowelizować ustawę budżetową na 2023 rok - przyjęty w lipcu projekt przewidywał wzrost gospodarczy na poziomie 4,1 proc. a inflację - na poziomie 5,2 proc. Obecnie prognozy te są jednak nieaktualne. Obecnie szacuje się, że wzrost gospodarczy na Węgrzech w 2023 roku wyniesie 1 proc., a inflacja będzie dwucyfrowa.



Trudna sytuacja gospodarcza Węgier doprowadziła do załamania się kursu forinta, co zmusiło węgierski bank centralny do podniesienia stóp procentowych.