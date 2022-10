Reakcje opozycji są zbliżone. Politycy z sejmowych ław, od prawa do lewa, ostro krytykują Jarosława Kaczyńskiego, PiS oraz Solidarną Polskę za wytworzenie sytuacji, którą opisujemy w poniedziałkowej “Rzeczpospolitej”.

Reklama

“Samobójcza polityka Kaczyńskiego, Morawieckiego i Ziobry oznaczać może upadek inwestycji, bezrobocie i biedę.” - to Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. “PiS obrał kurs na gospodarczą katastrofę” - mówi lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. “Rząd PiS poszedł na wojnę z Europą wbrew woli Polaków, ale zapłacimy za nią wszyscy. Niekompetencja i awanturnictwo rządzącej prawicy kosztują nas setki milionów euro” - podkreśla Maciej Konieczny z partii Razem. “Samorządy przestaną mieć środki do finansowania swoich inwestycji, przestaniemy inwestować centralnie. Staniemy jeszcze bardziej na marginesie UE niż jesteśmy dzisiaj”- tak o konsekwencjach blokady mówił z kolei Michał Gramatyka z Polski 2050.

Czytaj więcej Fundusze europejskie Eksperci: brak funduszy UE to droga do gospodarczej katastrofy Wstrzymanie płatności z polityki spójności na lata 2021-2027, które według informacji „Rz” grozi Polsce, to w krótkim okresie potężne turbulencje na rynkach finansowych i załamanie inwestycji. W dłuższym – spowolnienie rozwoju gospodarczego i widmo „polexitu”.

Platforma w poniedziałek wezwała premiera Mateusza Morawieckiego do tego, by na najbliższym posiedzeniu Sejmu udzielił informacji w tej sprawie.

Reklama

Donald Tusk, już przy okazji debaty o KPO zapewnił, że gdy tylko jego partia wygra wybory, to środki unijne zostaną odblokowane. Można spodziewać się, że w najbliższych tygodniach i miesiącach sejmowa opozycja wzmocni tego typu retorykę zarówno wokół KPO, jak i głównego unijnego budżetu. To również kwestia, która łączy opozycję w Sejmie.

Politycy - zwłaszcza PO - pamiętają,że w 2011 roku jedną z osi wygranej dla nich wtedy kampanii też były środki europejskie i negocjacje budżetowe

Opozycję dzielą jednak inne tematy, jak to, co można konkretnie w tej sprawie zrobić. Bo np. Szymon Hołownia wrócił w ostatnich dniach do pomysłu, by przekonać grupę posłów PiS i doprowadzić do wyłonienia rządu technicznego, który odblokowałby środki z KPO i przygotował w ciągu sześciu miesięcy wybory. To spotyka się jednak ze sceptycyzmem np. ze strony Lewicy.

Można spodziewać się, że unijna debata polityczna w ramach trwającej kampanii wyborczej będzie trwała aż do październikowych wyborów. Bo politycy - zwłaszcza PO - pamiętają,że w 2011 roku jedną z osi wygranej dla nich wtedy kampanii też były środki europejskie i negocjacje budżetowe. Dlatego niezależnie od rozwoju sytuacji na linii rząd Morawieckiego-Komisja Europejska, zapowiedzi dotyczące KPO, Unii i spraw budżetowych będą padały ze strony opozycji bardzo często.