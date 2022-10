Gwiazdor francuskiego PSG i reprezentacji Brazylii umieścił w mediach społecznościowych krótkie nagranie, będące wyrazem poparcia dla prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro. Na nagraniu Neymar kołysze się w rytm kampanijnej piosenki walczącego o reelekcję prezydenta, w której padają słowa "głosuj, głosuj i naciśnij »potwierdź« przy 22, to Bolsonaro". Fragment ten stanowi odwołanie do brazylijskich elektronicznych maszyn do głosowania. Na nagraniu Neymar układa palce tak, by tworzyły one dwie dwójki - numer wyborczy Bolsonaro.

Walczący o drugą kadencję Bolsonaro umieścił wideo z nagraniem Neymara na swoim koncie na Twitterze. Prezydent Brazylii podziękował gwieździe PSG za poparcie, kończąc wpis słowami "Brazylia ponad wszystko! Bóg ponad wszystko!". Na Neymara w mediach społecznościowych spadła fala krytyki.

Najdroższy piłkarz świata na Twitterze odpowiedział tym, którzy skrytykowali go za udzielenie poparcia Bolsonaro, zarzucając im hipokryzję. "Mówią o demokracji i o wielu rzeczach, ale jak ktoś ma inne zdanie, to jest atakowany przez tych samych ludzi, którzy mówią o demokracji. Bądź tu mądry" - napisał.

Przed Neymarem inne gwiazdy brazylijskiej piłki poparły publicznie Bolsonaro. Postąpili tak m.in. członkowie drużyny, która w 2002 r. zdobyła mistrzostwo świata, Ronaldinho i Rivaldo.

Wybory prezydenckie w Brazylii rozpoczęły się niedzielę, lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 22:00 czasu polskiego. O stanowisko prezydenta ubiega się 11 osób. Sondaże pokazują, że faworytem wyborów jest były prezydent Luiz Inácio Lula da Silva. Według części ośrodków badań publicznych, Lula może wygrać wybory w pierwszej turze. W sondażu IPEC Lula uzyskał poparcie 51 proc. respondentów. Sondaże pokazują, że jeśli druga tura będzie potrzebna do rozstrzygnięcia wyborów, to Lula zmierzy się w niej z urzędującym prezydentem Jairem Bolsonaro. Druga tura zostanie zorganizowana 30 października, jeśli w pierwszej żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad 50 proc. ważnych głosów.

Luiz Inácio Lula da Silva był prezydentem Brazylii w latach 2003-2011. Neymar, a właściwie Neymar da Silva Santos Júnior, w 2017 r., przeszedł z FC Barcelony do Paris Saint-Germain za rekordową kwotę 222 mln euro, stając się tym samym najdroższym piłkarzem w historii.