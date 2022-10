Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 220 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. W piątek Władimir Putin ogłosił włączenie do Rosji czterech ukraińskich obwodów. Ukraińskie władze informują o rosyjskich atakach rakietowych na Mikołajów i Odessę.

Podpisaną przez amerykańskiego prezydenta ustawę wcześniej poparły obie izby Kongresu, Izba Reprezentantów i Senat. Podpisanie ustawy, która zapewnia administracji federalnej środki na działalność do 16 grudnia, oznacza, że USA uniknęły częściowego zawieszenia pracy władz federalnych (tzw. partial shutdown). Kongresmeni mają więcej czasu na uzgodnienie przepisów ustalających wydatki na kolejny rok fiskalny.

Reklama

Ustawa przewiduje także dodatkowe fundusze na pomoc wojskową i gospodarczą dla Ukrainy w wysokości 12,3 mld dol. Pieniądze mają zostać przeznaczone na szkolenie, wyposażenie i wsparcie logistyczne ukraińskiej armii, pomoc rządowi Ukrainy w świadczeniu podstawowych usług obywatelom oraz uzupełnianie amerykańskich systemów uzbrojenia i amunicji. Na zakup broni dla Ukrainy mają zostać wydane 3 mld dol., zaś na wzmocnienie amerykańskich sił w Europie pójdzie 2,8 mld. 4,5 mld dol. ma wynieść bezpośrednia pomoc finansową USA dla Ukrainy.

Dzięki ustawie Joe Biden będzie mógł przekazywać Ukrainie broń o łącznej wartości do 3,7 mld dol. z amerykańskich zapasów. Od sierpnia 2021 r. amerykański prezydent co najmniej 20 razy korzystał ze swych uprawnień, by dostarczyć Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości ok. 12,5 mld dol.

Reklama

Za podpisanie ustawy prezydentowi Bidenowi podziękował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Doceniamy ten mocny akt solidarności narodu amerykańskiego z Ukrainą" - oświadczył na Twitterze.



"Ustawa zapewnia finansowanie programów obronnych, a także potężne bezpośrednie wsparcie budżetowe dla Ukrainy. Ta pomoc jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek. Musimy nadal wspólnie przeciwstawiać się agresji Federacji Rosyjskiej!" - dodał Zełenski.

Ostatnio Biały Dom ogłosił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 1,1 miliarda dolarów. Pakiet zawiera m.in. 18 wyrzutni HIMARS i 150 pojazdów opancerzonych HMMWV (Humvee).