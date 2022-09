Wraca sprawa Pegasusa i nielegalnych podsłuchów. W czwartek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się specjalne wysłuchanie ws. nielegalnej inwigilacji w Polsce.

Komisja działająca w PE, która bada sprawę używania oprogramowania szpiegowskiego przez unijne rządy, skierowała zaproszenia na posiedzenie do Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, oraz do Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Obaj odmówili udziału.

– Byłoby dobrze, gdyby przedstawiciele polskiego rządu stawili się na spotkaniu i odpowiedzieli na wiele pytań – mówi „Rzeczpospolitej” Łukasz Kohut, członek komisji, przedstawiciel Nowej Lewicy, reprezentujący w PE Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów.

W wysłuchaniu, które zacznie się o godz. 9, udział wezmą m.in. jako pokrzywdzeni prokurator Ewa Wrzosek i mecenas Roman Giertych. Swój udział zapowiedzieli też dr hab. Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich, oraz Anna Błaszczak, szefowa polskiego oddziału Amnesty International.

Sprawa inwigilacji przy użyciu Pegasusa w Polsce została włączona do agendy prac PE na początku roku. Wykorzystanie Pegasusa zostało nagłośnione na poziomie Unii Europejskiej dzięki m.in. Renew Europe, trzeciej największej frakcji w Parlamencie. Za powołaniem komisji opowiedziało się 635 z 691 głosujących europarlamentarzystów. W składzie komisji na 38 europosłów jest ośmiu z Polski: Róża Thun, Bartosz Arłukowicz, Łukasz Kohut, Beata Kempa, Dominik Tarczyński oraz, jako zastępcy członków, Radosław Sikorski, Sylwia Spurek, Elżbieta Kruk.

– Musimy dowiedzieć się, kto jest za Pegasusa odpowiedzialny, i sprawić, żeby nigdy więcej obywatel UE nie musiał się martwić, że jego życie prywatne jest bezprawnie naruszane – mówiła „Rz” Róża Thun, członkini komisji i przedstawicielka Polski 2050 w Brukseli.

Komisja sprawdza, czy Pegasus był używany do celów politycznych, np. przeciw dziennikarzom, politykom (Krzysztof Brejza, senator PO, był podsłuchiwany w trakcie wyborów – przyp. red.) i prawnikom, czy miało to wpływ na przebieg wyborów oraz czy państwa UE zadbały, by nie doszło do nielegalnego podsłuchiwania. Komisja ma też zbadać rolę władz Izraela i innych krajów spoza Unii w dostarczaniu państwom członkowskim Pegasusa i sprawdzić, czy przy korzystaniu z oprogramowania dane osobowe były przekazywane poza UE. – Delegacja komisji była w Izraelu, spotykała się z producentem Pegasusa. Z Grecji oddelegowano sekretarzy stanów z ministerstw, żeby odpowiedzieli na pytania członków komisji. Polski rząd dotychczas nie oddelegował nikogo na spotkanie z nami – mówi nam eurodeputowany Kohut.

Komisja ma 12 miesięcy na przygotowanie sprawozdania końcowego, w którym znajdą się zalecenia dla państw członkowskich, KE oraz zaangażowanych instytucji.

Przedstawiciele komisji przyjadą w przyszłym tygodniu do Polski i będą chcieli spotkać się z członkami rządu Mateusza Morawieckiego. Ministrowie również odmówili udziału w spotkaniu z reprezentantami unijnej komisji, która w Polsce będzie przebywać od poniedziałku do środy. Komentarza na temat odmowy udziału ministrów w spotkaniach nie udało nam się zdobyć.