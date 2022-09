Posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka z mównicy sejmowej zwróciła się do premiera o rozwiązanie podkomisji smoleńskiej i ukaranie Antoniego Macierewicza.

- Do pana, panie Kaczyński, mam jedno pytanie, jak pan może patrzeć w lustro? Na tragedii zrobił politykę. Na trumnie brata, bratowej, waszych przyjaciół i mojej matki, zrobił imperium kłamstwa, które pozwoliło wam przejąć władzę? - mówiła Nowacka.

Po posłance KO na mównicy pojawił się Antoni Macierewicz. - Poczekam, aż ci, którzy doprowadzili do oddania Rosji wszystkich dokumentów, skończą krzyczeć, bo oni krzyczą ze strachu, broniąc Tuska, który oddał wszystkie badania stronie rosyjskiej - rozpoczął poseł PiS.

- Chcę powiedzieć jasno, że raport NIAR w pełni jest przedstawiony w dokumentach komisji. Te krzyki wynikają z tego, że oni się boją, iż opinia publiczna dowie się, jaka jest prawda. Wszystkie wyniki są opublikowane. to TVN ukrywa wyniki badań symulacji pokazujące, że samolot rozbija się zupełnie inaczej niż wynika to z badań pana Millera i pani Anodiny - dodał.

Poseł Gawkowski z Lewicy nazwał Macierewicza "absolutnym kłamcą, który obraża Polaków". - Miał być marszałek senior, jest marszałek obłudy, kłamstwa i nieprawdy. Tańczy na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej - powiedział.

Paweł Zalewski z Polski 2050 powiedział, że rząd zniszczył zaufanie do instytucji państwa. - Wykorzystaliście je do uwiarygodnienia fałszerstw podkomisji Macierewicza. Podnosząc kłamstwo smoleńskie do rangi doktryny państwowej, ośmieszyliście Polaków za granicą. Oszukaliście, podzieliliście i zawiedliście Polaków. To wszystko nie zostało wymyślone w siedzibie GRU. To wszystko wymyślono na Nowogrodzkiej - mówił.

Andrzej Rozenek z Polskiej Partii Socjalistycznej powiedział, że "Antoni Macierewicz od 12 lat uprawia kłamstwo smoleńskie". - To, co robicie od 12 lat, to jest dzielenie Polaków. To służy Kremlowi. Ukróćcie szaleństwo Antoniego Macierewicza - apelował.

- Można czerpać wiedzę z filmów, które nadaje jedna prywatna telewizja, która przypadkiem wyemitowała wtedy, gdy Ukraińcy dokonali przełomu na froncie, dziwna koincydencja - mówił w Sejmie poseł PiS Piotr Król.

- Wy temu człowiekowi stawiacie jakieś zarzuty? To jest dopiero hańba. Panie prezesie, sto lat - dodał poseł zwracając się z mównicy sejmowej do Jarosława Kaczyńskiego.

Po tych słowach marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła pięć minut przerwy, jednak natychmiast wznowiła posiedzenie, gdy głos chciał zabrać prezes PiS.

- Ja bardzo krótko. Wiedziałem, że tu jest agentura Putina, ale że tak liczna, nie - powiedział Kaczyński.