Pałac Buckingham poinformował w sobotę, że w poniedziałek Karol III uda się do Szkocji, we wtorek do Irlandii Północnej, a w piątek do Walii. Wieczorem Downing Street poinformowało, że w tych podróżach będzie towarzyszyła królowi premier Liz Truss. Brytyjskie media nie kryją, że jest to dość zaskakująca i nietypowa decyzja.

Reklama

Premier Truss była jednym z kilku wysokich rangą urzędników państwowych, którzy złożyli w sobotę przysięgę wierności nowemu królowi na specjalnej sesji w parlamencie. Wraz z sześcioma byłymi premierami, biskupami i politykami była również obecna podczas uroczystości, na której Karol III został oficjalnie ogłoszony nowym królem Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej Świat Karol III formalnie ogłoszony królem Wielkiej Brytanii W Pałacu św. Jakuba w Londynie odbyło się posiedzenie Rady Akcesyjnej, która formalnie ogłosiła Karola III królem Zjednoczonego Królestwa

Zgodnie z planem Karol III w stolicy Szkocji, Edynburgu weźmie udział w kondukcie, który odprowadzi trumnę z ciałem Elżbiety II z pałacu Holyroodhouse do katedry oraz czuwaniu przy trumnie. Następnie spotka się z rządem Szkocji. W Irlandii Północnej i Walii głównymi punktami programu będą spotkania z miejscowymi władzami oraz mieszkańcami.

W sobotę Karol III przyjął na audiencji w pałacu Buckingham Liz Truss wraz z całym rządem.