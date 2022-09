Trwa kolejne, XXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Jednym z dominujących wątków dyskusji w trakcie forum – zarówno tych oficjalnych, jak i kuluarowych są kwestie energetyczne i ich konsekwencje dla krajowej sceny politycznej. W trakcie swoich wystąpień do bieżących spraw, nad którymi pracuje rząd, nawiązywał premier Mateusz Morawiecki. I to również w kontekście sposobu działania Unii Europejskiej. – Mamy strukturalny deficyt, strukturalną niedoskonałość w procesie podejmowania decyzji. Reakcja potrzebna jest szybko, natomiast sposób reagowania jest bardzo powolny – podkreślił Morawiecki w trakcie wystąpienia w Karpaczu. Szef rządu przypomniał też o dwóch propozycjach, które rząd forsuje na forum unijnym, a które dotyczą energii. Jedna to zmiany w systemie ETS, druga – cen surowców. – Drugi dotyczy zmiany kalkulowania cen. Jest zasada wchodzenia tych źródeł do systemu, które są najbardziej zielone i najtańsze. A najdroższe są na samym końcu. Dziś tym najdroższym źródłem energii jest gaz, elektrownie gazowe. Kto determinuje ceny gazu? Oczywiście jest to Rosja – podkreślił premier.

Reklama

Morawiecki w ostatnich dniach wyruszył w objazd Polski pod hasłem „#Bezpieczna Polska, #BezpieczniPolacy”. W kuluarach Forum Ekonomicznego mało kto ma wątpliwości, że kwestie dotyczące surowców, cen energii będą jednymi z definiujących polityczną jesień – a być może też będą mieć wpływ na przebieg finałowego etapu kampanii wyborczej.

Cały czas pojawiają się pytania , czy do rządu trafi Jacek Kurski

W kuluarach forum trwa też dyskusja dotycząca potencjalnych zmian w rządzie, o których też coraz częściej padają publiczne pytania. O tym, że rząd czeka „strategiczna rekonstrukcja”, która ma być związana z wejściem w sezon przedwyborczy, mówił niedawno na arenie Radia Plus prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan.

W Karpaczu na liście nazwisk do zmiany najczęściej pojawia się nazwisko szefa resortu rozwoju i technologii Waldemara Budy oraz szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego. – Żadne personalne zmiany nie są w tej chwili przesądzone – przestrzega jeden z naszych rozmówców z klubu PiS. Cały czas pojawiają się pytania dotyczące tego, czy do rządu trafi były prezes TVP Jacek Kurski. Ale kilka dni po jego niespodziewanej dymisji żaden taki konkretny scenariusz się nie pojawił. – Nie mówię o ważnym stanowisku, mówimy o odpowiedzialnych zadaniach do realizowania – mówił w środę rano na antenie RMF rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Reklama

Wydarzeniem, które przyciągnęło w środę uwagę zarówno polityków PiS, jak i opozycji, był planowany na środowe popołudnie panel dyskusyjny z udziałem europosłów PiS Ryszarda Legutki, Zdzisława Krasnodębskiego, red. Bronisława Wildsteina oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Czytaj więcej Polityka Kaczyński: Nasze wartości wynikają z tradycji chrześcijańskiej Formujemy ideę cywilizacji chrześcijańskiej, która jest najbardziej życzliwa człowiekowi i trzeba jej bronić - powiedział podczas Forum Ekonomicznego Krynicy, podczas wystąpienia w panelu "Realizm i wartości w polityce".

Rozmowa z udziałem Kaczyńskiego początkowa miała głównie charakter bardziej akademickiej wartości dotyczącej roli realizmu i idealizmu w polityce. Kolejny wątek panelu dotyczył kwestii relacji międzynarodowych w kontekście UE. – Gdybyśmy odrzucili realizm, to nie weszlibyśmy do Unii. Nie było wtedy innego wyjścia. Wiem np., jak fatalna wtedy była sytuacja na wsi. Krótko mówiąc, tu Unia Europejska nam rzeczywiście pomogła. Sytuacja w niej się jednak zmienia. W UE obowiązuje zasada „kto silniejszy, ten lepszy”. A ponieważ najsilniejsze są Niemcy, to koncepcja imperialna funkcjonuje – mówił w trakcie debaty lider PiS.