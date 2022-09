Czy to możliwe? Jak to możliwe? I to w krótkiej perspektywie? Wydaje się to trudne. Powyborcze pacyfikacje na Białorusi osłabiły społeczeństwo obywatelskie, za to wzmocniły emigrację. W krajach UE istnieją obiecujące i reprezentatywne środowiska polityczne. Są liderzy, liderka, jest więc – potencjalna – alternatywa polityczna. Tylko, czy realna? Reżim jest mocny. Skala represji wielka. Ponad tysiąc więźniów politycznych. NA dodatek Białoruś, to państwo frontowe – bezpośrednie zaplecze wojny. Zapraszamy na debatę w Salonie „Rzeczpospolitej” podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Debata w języku angielskim.