PiS rozwija zakres swojej jesiennej kampanii politycznej. W ubiegły weekend do spotkań z mieszkańcami Polski wrócił prezes PiS Jarosław Kaczyński, a w poniedziałek – pod hasłem „#BezpiecznaPolska, #Bezpieczni Polacy” – w drogę kampanijnym autobusem wyruszył premier Mateusz Morawiecki. – Próbujemy, zarówno w sensie taktycznym, jak i długoterminowym przejąć inicjatywę po wakacjach – twierdzi jeden z naszych informatorów.

Bo nie ma żadnych wątpliwości, że ostatnie kilka tygodni były dla obozu rządzącego trudne. Sierpień w debacie publicznej zdominował kryzys wokół zanieczyszczenia Odry i spóźniona reakcja rządu. Na to nakładały się aktualne cały czas pytania dotyczące energetyki, dostępności węgla oraz ogólnie cen nośników energii.

W sobotę Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Nowego Targu.

Politycy PiS w ostatnich dniach zarysowali już kilka nowych propozycji, w tym dotyczące kwestii mieszkaniowych. Wrócił też temat przesunięcia wyborów samorządowych, który niemal na pewno będzie jednym z ważniejszych tej politycznej jesieni, jeśli chodzi o polityczne starcia w Sejmie. Przeciwko temu pomysłowi jest sejmowa opozycja.

Tematem, który ma pomóc w odzyskaniu politycznej inicjatywy, jest też powrót do kwestii reparacji wojennych, o czym mówi w wywiadzie dla „Rz” poseł Arkadiusz Mularczyk.

Dwie płaszczyzny

Premier rozpoczął objazd w poniedziałek wczesnym ranem od konferencji prasowej w KPRM. Później odwiedził szereg miejscowości w północno-wschodniej Polsce, w tym Białą Podlaską, Sokołów Podlaski, Łochów. We wtorek ma odwiedzić kolejne dwie miejscowości.

Co jest celem tego objazdu? Z naszych rozmów wynika, że płaszczyzny są dwie, a wszystkie łączy kwestia bezpieczeństwa. Dlatego Morawiecki odwiedził między innymi Siedlce i 18. Dywizję Zmechanizowaną oraz strefę przygraniczną w okolicy Czeremchy. – Jedna płaszczyzna to podkreślanie dotychczasowych działań rządu, takich jak budowa zapory przy granicy. Druga to budowanie kontrastu z opozycją – twierdzi nasz rozmówca z okolic rządu.

Morawiecki w poniedziałek spotkał się też z wielopokoleniową rodziną w okolicach Sokołowa Podlaskiego, gdzie rozmowa dotyczyła oczywiście programów społecznych PiS oraz działań związanych z kryzysem energetycznym.

Nie mogło zabraknąć też uwag o opozycji. – Gapowaty rząd Tuska patrzył, jak pieniądze przeciekają jak przez durszlak, i nie było pieniędzy ani na programy społeczne, ani na silną armię, ani na obniżki podatków, ani na te drogi – mówił Morawiecki w Urzędzie Celno-Skarbowym w Białej Podlaskiej.

I tak ma być aż do wyborów.

Nowe pomysły

Politycy PiS powtarzają w kuluarach, że dopiero w przyszłym roku partia ujawni program wyborczy, który będzie realizowany w ewentualnej trzeciej kadencji. Jednak już w ostatnich dniach pojawiły się zarysy dwóch nowych pomysłów na bliższą przyszłość.

Jeden z nich dotyczy mieszkań i kredytów. Powiedział o nim w ubiegły weekend prezes Kaczyński. – Jest rozważana taka propozycja, żeby młode rodziny mogły dostawać kredyt na mieszkanie na 2 proc. – powiedział Kaczyński.

Drugi pomysł dotyczy prądu i jego cen, który ma też być impulsem zachęcającym Polaków do oszczędzania energii. – Rząd rozważa przygotowanie pakietu wsparcia dla odbiorców energii elektrycznej, który zakładałby zamrożenie cen prądu do pewnego pułapu zużycia od początku 2023 r. – powiedział w poniedziałek premier Morawiecki.

Jak wynika z naszych informacji, zarówno jedna, jak i druga propozycja to tylko szkic, a decyzji dotyczących ich realizacji jeszcze nie ma. Tak jak i ostatecznie dopracowanych szczegółów. – Proszę traktować te pomysły jako pewnego rodzaju zwiastun, scenariusz z analiz – podkreśla nasz informator.

Poza wspomnianą wcześniej zmianą terminu wyborów samorządowych cały czas na stole jest pomysł zmiany ordynacji wyborczej – w niektórych wariantach bardzo daleko idący. To wymaga jednak porozumienia z Pałacem Prezydenckim. Jak wynika z naszych rozmów, wstępne konsultacje z ośrodkiem prezydenta Andrzeja Dudy już się rozpoczęły. W obozie PiS są frakcje i politycy (jak np. Jacek Kurski), którzy mają szczególnie forsować zmianę ordynacji jako element przybliżający do sukcesu. Ale ta sprawa dzieli PiS, bo nie wszyscy podzielają podejście, że zmiana ordynacji jest potrzebna do zwycięstwa.

Elementem jesiennej kampanii politycznej mogą być też zmiany w sądownictwie. I to zarówno jeśli chodzi o sędziów pokoju (pomysł Pawła Kukiza), jak i zapowiadane od lat spłaszczenie struktury sądów.