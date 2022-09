– Korzystamy z danych, to jest podejście naukowe. I w sposób naukowy wyszło nam pięć postulatów. Nazwałem je „piątką Konfederacji” i ogłaszam ją światu po raz pierwszy. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej – mówił w 2019 r. przed wyborami europejskimi jeden z liderów tej partii Sławomir Mentzen. Wspomniana „piątka” stała się nieoficjalnym hasłem Konfederacji. Dziś za jego użycie grozi więzienie.

Tak wynika z dochodzenia, które prowadzi policja. We wtorek weszła do wydawnictwa 3DOM w Częstochowie, gdzie zabezpieczyła kubki i koszulki ze słowami „Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków, Unii Europejskiej”, a także sprzęt służący do produkcji takich przedmiotów. Powód? Podejrzenie, że naruszają one artykuły kodeksu karnego, zakazujące propagowania faszyzmu i nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych oraz rozpowszechniania przedmiotów z taką symboliką. Grozi za to do dwóch lat więzienia.

Wydawnictwo 3DOM słynie ze skrajnie prawicowych publikacji. Wydało m.in. „Dzienniki Turnera” Andrew Macdonalda, będące inspiracją do wielu krwawych zamachów terrorystycznych, m.in. w Oklahoma City w 1995 r., oraz „Tematy niebezpieczne” Dariusza Ratajczaka, czyli książkę z omówieniem poglądów rewizjonistów Holocaustu.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek informuje, że dochodzenie nie dotyczy jednak książek, lecz kubków i koszulek ze sloganem Konfederacji. – Dochodzenie zostało wszczęte przez komendę miejską policji pod koniec czerwca. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyła instytucja samorządowa, która zajmuje się funduszami europejskimi – wyjaśnia prok. Ozimek.

– To śmieszne – komentuje Sławomir Mentzen. – Jestem przekonany, że wspomniane hasło nie podpada pod kodeks karny, bo w innym przypadku siedziałbym od dawna w więzieniu. Nie spadł mi włos z głowy, więc to dość dziwne, że ktoś inny ma nalot policji z powodu tego hasła – dodaje.

Przeszukaniem w siedzibie firmy zaskoczony jest też właściciel wydawnictwa Tomasz Stala. – W tej samej sprawie było prowadzone już postępowanie. Przed trzema laty skończyło się umorzeniem – mówi. – Poza tym, moim zdaniem, napisanie, że nie chcemy Żydów i homoseksualistów, jest tym samym, co powiedzenie, że nie chcę zupy pomidorowej. Czy to czyni ze mnie przestępcę kulinarnego? – pyta.

Wejście policji to jednak nie tylko uderzenie w wydawnictwo, ale też w samą Konfederację, którą nieformalnie wspiera firma. Stala przekonuje, że wydawnictwo „ani kapitałowo, ani osobowo nie jest powiązane z żadnymi politykami”. Jednak swoje książki oprócz Mentzena wydaje tam poseł Grzegorz Braun, a w ofercie są też kubki promujące obu polityków. Braun nawet użyczył swojego głosu na potrzeby nagrania komunikatów dla centralki 3DOM, instruujące, jaki wybrać numer wewnętrzny.

Po przeszukaniu w 3DOM Braun zorganizował konferencję w Sejmie, podczas której mówił o „zagrożeniu dla wolności słowa”. O tym, że wydaje tam książki, już nie wspomniał.