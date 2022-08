– Nasz cel to co najmniej 1000 zeroemisyjnych, samowystarczalnych energetycznie, ekologicznych szkół – mówił 19 listopada 2019 r. w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Była to jedna z najbardziej zaskakujących obietnic, które padły podczas exposé. Ile takich szkół już funkcjonuje? Nie wiadomo, bo rząd takich danych nie podaje. Tak wynika z odpowiedzi na zapytanie, które wysłała Hanna Gill-Piątek z koła Polska 2050.

Reklama

Złożyła kilkanaście zapytań do premiera, by sprawdzić, jak idzie realizacja exposé. Z odpowiedzi, które otrzymała, wynika, że rezultaty są słabe.

Nie ma podwyżek dla nauczycieli i całej sfery budżetowej, stu obwodnic drogowych ani masowej produkcji aut elektrycznych. Słabo idzie też walka z biurokracją

Przykładem może być zapowiadany przez premiera „wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, tak jak dla całej sfery budżetowej”. Z odpowiedzi, które posłanka dostała z resortu edukacji, wynika, że „rząd sukcesywnie podnosi wynagrodzenia nauczycieli”. Problem w tym, że od czasu wygłoszenia exposé wynagrodzenia nauczycieli rosną wolniej od przeciętnej płacy w gospodarce. Np. w 2019 r. nauczyciel dyplomowany dostawał 118 proc. średniej krajowej, dwa lat później – tylko 115 proc. Również reszta budżetówki nie zaczęła zarabiać więcej na tle średniej.

Innym przykładem niezrealizowanej obietnicy może być plan budowy 100 obwodnic. „W realizacji znajduje się 15 obwodnic” – pisze do posłanki wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Choć zaznacza, że „w przypadku pozostałych 85 obwodnic trwa proces przygotowawczy”.

Reklama

Zapowiedzią, w przypadku której rząd nie ma sukcesów, jest też ograniczenie biurokracji. – Dokonamy fundamentalnego przeglądu instytucji państwowych, redukcji biurokracji, administracji i w ten sposób zaoszczędzimy co najmniej kilka miliardów złotych – mówił Morawiecki. Na zapytanie posłanki wiceminister finansów Artur Soboń odpisał, nie podając żadnych liczb świadczących o redukcji liczby urzędników, za to podkreślił, że w obliczu pandemii i wojny w Ukrainie państwo ma wiele działań.

Podobnie jest z zapowiadanymi w exposé zmianami w konstytucji, mającymi ochronić środki zgromadzone w pracowniczych planach kapitałowych i na indywidualnych kontach emerytalnych. „Obecnie w resorcie finansów nie toczą się prace w zakresie, o którym mowa w zapytaniu” – przyznał wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Niektóre z zapowiedzi premiera były dość ciekawe Hanna Gill-Piątek

Odpowiedzi na niektóre zapytania przyszyły niejednoznaczne. Tak jest w przypadku 1000 ekologicznych szkół, gdzie Ministerstwo Edukacji, nie odnosząc się konkretnie do pytania, przekonuje, że ostatnie lata były rekordowe, jeśli chodzi o wsparcie dla jednostek samorządu prowadzących większość placówek.

Mimo to Hanna Gill-Piątek twierdzi, że realizacja exposé „nie powala”. – Szkoda, bo niektóre z zapowiedzi premiera były dość ciekawe – mówi.

Do innych wniosków można dojść, przeglądając stronę internetową Kancelarii Premiera. Tam znajduje się zakładka, poświęcona exposé, z której wynika, że realizacja idzie doskonale. Tyle że zazwyczaj wyszczególniono inne obietnice niż te, o które pytała Gill-Piątek. Rząd chwali się m.in. wprowadzeniem niższego ZUS i CIT dla małych firm, wsparciem dla seniorów, zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych przez zagwarantowanie pierwszeństwa jeszcze przed wejściem na przejście, poprawą jakości służby zdrowia czy rozwojem sportu amatorskiego i zawodowego.

Reklama

To jak to w końcu jest z realizacją obietnic? – Na kadencję tego rządu przypadły trzy wielkie plagi: pandemia, wojna oraz inflacja, napędzana przez te dwa pierwsze czynniki – mówi europoseł PiS Ryszard Czarnecki. – Jeśli więc rząd nie realizuje zapowiedzi tak szybko, jak chce, wynika z okoliczności obiektywnych. Jednak i tak dotrzymuje słowa w większym stopniu od poprzedników – przekonuje.