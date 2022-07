Donald Tusk zorganizował w piątek konferencję prasową w jednej z firm transportowych. - To przedsiębiorstwo znalazło się, podobnie jak tysiące firm przewozowych w Polsce, w sytuacji absolutnie dramatycznej - mówił lider PO.

Tusk powoływał się na rozmowy z właścicielami i pracownikami firmy, którzy mówili o wysokich cenach paliwa, stale rosnącej inflacji, co przekłada się na wzrost cen m.in. części zamiennych.

- Jeśli do tego dochodzą ceny paliwa, to musimy sobie zdać sprawę z tego, co znaczy dla prowadzących taką działalność gospodarczą inflacja Anno Domini 2022. To i tak nie jest bardzo przygnębiające dla wszystkich 16 proc. – z oficjalnych komunikatów Narodowego Banku Polskiego. W codziennym doświadczeniu tych, którzy prowadzą malutkie, średnie, duże firmy transportowe inflacja sięga 30-40 proc. - mówił.

Jak pisaliśmy w "Rzeczpospolitej", w najtrudniejszej sytuacji są mali przewoźnicy. Wielu z nich może nie przetrwać najbliższego kwartału.

Bardzo szybki wzrost kosztów wyprzedza stopy wzrostu przewidziane przez klauzule paliwowe.

- Mamy jedną z najwyższych inflacji w Europie i jedną z najwyższych dynamik inflacji mimo drastycznych decyzji banku. One niestety nie opanowały drożyzny, natomiast uderzyły po kieszeni setki tysięcy polskich rodzin - mówił Tusk, komentując decyzję Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stóp procentowych o 50 pkt bazowych.