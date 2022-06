„Dziś Sąd Najwyższy nie tylko odwrócił prawie 50-letni precedens, ale także przekazał najbardziej osobistą decyzję, jaką ktoś może podjąć, na kaprysy polityków i ideologów – atakując podstawowe wolności milionów Amerykanów” - stwierdził były prezydent USA Barack Obama, zauważając, że kilka stanów już uchwaliło ustawy ograniczające możliwość przeprowadzenia aborcji. „Od ponad miesiąca wiedzieliśmy, że ten dzień nadchodzi – ale to nie czyni go mniej niszczycielskim” - dodał, nawiązując do wycieku szkicu opinii Sądu Najwyższego, z którego już kilka tygodni temu wynikało, że większość sędziów opowiada się za uchyleniem orzeczenia w sprawie Roe vs. Wade.

Rozczarowanie piątkową decyzją wyraziła też żona Baracka Obamy, Michelle. Była pierwsza dama USA stwierdziła, że jest „załamany z powodu sytuacji obywateli, którzy właśnie utracili podstawowe prawo do podejmowania świadomych decyzji dotyczących własnego ciała”. „Kiedy nie rozumiemy naszej historii, jesteśmy skazani na powtórzenie jej błędów” - dodała. „Ta przerażająca decyzja będzie miała druzgocące konsekwencje i musi być dzwonkiem alarmowym, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy poniosą jej ciężar” - oceniła.

Alexandria Ocasio-Cortez, 32-letnia kongresmenka z Partii Demokratycznej, oceniła, że „Obalenie orzeczenia Roe i zakazanie aborcji nigdy nie sprawi, że aborcje znikną”. „To tylko uczyni je bardziej niebezpiecznymi, zwłaszcza dla biednych i zmarginalizowanych” - podkreśliła.



„Z powodu tej decyzji będą umierać ludzie. I nigdy nie zatrzymamy się, dopóki w Stanach Zjednoczonych nie zostanie przywrócone prawo do aborcji” - zapowiedziała Ocasio-Cortez.

Nancy Pelosi, spiker Izby Reprezentantów, napisała w wydanym oświadczeniu, że „kontrolowany przez republikanów Sąd Najwyższy osiągnął mroczny i ekstremalny cel Partii Republikańskiej, jakim jest odebranie kobietom prawa do podejmowania własnych decyzji dotyczących zdrowia reprodukcyjnego”. „Z powodu Donalda Trumpa, Mitcha McConnella, Partii Republikańskiej i ich superwiększości w Sądzie Najwyższym, amerykańskie kobiety mają dziś mniej wolności, niż ich matki” - oceniła.

Według Pelosi teraz republikanie „ruszą do przodu z krucjatą” i już teraz w Kongresie „knują na temat ogólnokrajowego zakazu aborcji”. „Ekstremiści z Partii Republikańskiej grożą nawet kryminalizacją antykoncepcji, a także zapłodnienia in vitro i opieki po poronieniu” - dodała. „Podstawowe decyzje dotyczące zdrowia kobiety należy podejmować samodzielnie, w porozumieniu z lekarzem i najbliższymi – a nie pod dyktando skrajnie prawicowych polityków. W czasie gdy republikanie starają się ukarać i kontrolować kobiety, demokraci będą nadal zaciekle walczyć o włączenie sprawy Roe vs. Wade do prawa” - zapowiedziała..